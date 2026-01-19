Đồng Nai có 10 điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Ngày 19/1, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức hoạt động mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, bắn pháo hoa tầm cao chào năm mới.

Theo đó, Đồng Nai sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: Gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ Xuân Bính Ngọ 2026; viếng và dâng hương tại các di tích lịch sử, đền thờ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh; vận động, tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo, công nhân lao động, học sinh nghèo, khó khăn, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xã miền núi, biên giới.

Đường ven sông gần cầu Hóa An, địa điểm được tổ chức chương trình chào Xuân Bính Ngọ (Ảnh: Nam Anh).

Bên cạnh đó, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trang trí đường hoa, chỉnh trang đô thị… được tổ chức tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu du xuân, đón Tết cổ truyền của nhân dân.

Điểm nhấn trong đêm giao thừa là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Trong đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra lúc 20h30 đến 0h, ngày 16/2 (29 Tết) tại hai điểm cầu: khu vực cầu Hóa An (phường Trấn Biên) và khu vực hồ Suối Cam (phường Bình Phước).

Chương trình bắn pháo hoa sẽ được Đồng Nai thực hiện tại 10 địa điểm trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể gồm: Cầu Hóa An (phường Trấn Biên); sân vận động phường Long Khánh; khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư quy hoạch Cầu Xéo (xã Long Thành); trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Tân Phú; sân bóng đá xã Đại Phước; hồ Suối Cam (phường Bình Phước); khu đất Thương mại, khu phố Phú Long (phường An Lộc), trung tâm Hành chính xã Bù Đăng; khu dân cư Đô thị và Thương mại dịch vụ Suối Đôi (phường Chơn Thành) và quảng trường Adamas - Diamond City Lộc Ninh (xã Lộc Ninh).

Đối với điểm bắn tổ chức tại khu vực cầu Hóa An, phường Trấn Biên do UBND tỉnh vận động kinh phí xã hội hóa thực hiện, bắn pháo hoa tầm cao. Với các điểm bắn của các xã, phường do UBND các xã, phường thực hiện vận động kinh phí xã hội hóa, bắn pháo hoa tầm thấp.