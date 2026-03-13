Gỡ khó chuyện sổ đỏ ghi hai chữ “thổ cư”

Thời gian qua, người dân nhiều địa phương khổ sở vì hai chữ “thổ cư” ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cấp trước đây.

Người dân được yêu cầu phải làm thủ tục đính chính lại thông tin trên sổ đỏ từ “thổ cư” sang “đất ở” để chuẩn hóa khái niệm, sau đó mới tiến hành được các thủ tục chia tách đất.

Thông tin với phóng viên Dân trí, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết Nghị định số 49/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội quy định về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 31/1.

Khoản 2 Điều 20 Nghị định 49/2026 đã hướng dẫn chi tiết cho các địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nêu trên.

Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Ảnh: Phùng Minh).

Cụ thể, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trước ngày 1/7/2004 không thuộc trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 141 của Luật Đất đai và chưa xác định cụ thể diện tích đất ở mà được thể hiện chung đất ở với đất khác, ví dụ như “thổ cư”, “thổ tập trung”, “làm nhà ở”, “đất ở + vườn”, “T”, “TV”, “TQ”, “TTT” được Nghị định 49 hướng dẫn giải quyết như sau:

- UBND cấp tỉnh căn cứ quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ, quá trình quản lý, sử dụng đất và điều kiện thực tế ở địa phương để quy định việc xác định diện tích đất ở, quy định các trường hợp khác chưa xác định cụ thể diện tích đất ở trên sổ đỏ đã cấp để áp dụng quy định tại khoản này.

- Đối với sổ đỏ đã được xác nhận thay đổi hoặc trường hợp người nhận chuyển quyền sử dụng toàn bộ thửa đất đã được cấp sổ đỏ mới từ ngày 1/7/2004 trở về sau nhưng trên sổ đỏ chưa xác định cụ thể diện tích đất ở thì thực hiện xác định diện tích đất ở theo quy định trên.

- Trường hợp người nhận chuyển quyền sử dụng đất đã được cấp sổ đỏ mới và được xác định cụ thể diện tích đất ở trên sổ đỏ thì không xác định diện tích đất ở theo quy định tại khoản này.

Sổ đỏ ghi chữ "thổ cư", "thổ tập trung" hoặc "làm nhà ở", "đất ở + vườn", ... đã có hướng dẫn xử lý vướng mắc (Ảnh: Hà Phong).

Nghị định 49 nêu rõ, khi người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ có trách nhiệm thực hiện đồng thời việc xác định diện tích đất ở quy định tại khoản 2 Điều 20.

Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu thực hiện riêng thủ tục xác định diện tích đất ở thì thực hiện theo trình tự, thủ tục do UBND cấp tỉnh quy định.

Cũng theo Điều 20 Nghị định 49, trường hợp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân trước ngày 1/8/2024 mà ghi thời hạn sử dụng đất nông nghiệp là “lâu dài” hoặc không thể hiện thời hạn sử dụng đất thì khi thực hiện đăng ký biến động đất đai, thời hạn sử dụng đất được xác định lại là 50 năm - kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền xác nhận thay đổi trên sổ đỏ đã cấp hoặc cấp mới sổ đỏ.