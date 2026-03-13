Chính phủ yêu cầu phát triển nhà ở thương mại giá rẻ

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 41 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (Chương trình).

Chương trình đưa ra 10 nhiệm vụ trọng tâm để các bộ ngành, địa phương thực hiện, trước hết là định hướng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển.

Chính phủ yêu cầu cải cách mạnh mẽ, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; nghiên cứu, đề xuất các quy định nhằm tăng cường thống nhất đầu mối quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Mục tiêu Chính phủ đặt ra là đưa môi trường đầu tư của Việt Nam lọt nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028.

Chính phủ yêu cầu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ (Ảnh: Tâm Nguyên).

Cùng với đó, Chính phủ định hướng thí điểm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong các lĩnh vực mới như công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng, công nghệ số.

Với nhiệm vụ xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, Chính phủ lưu ý quản lý thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, minh bạch; nâng cao hiệu quả quản lý thị trường vàng và ổn định thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp …

Về giáo dục, Chính phủ đưa ra chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới. Trong đó, Chính phủ lưu ý nhiệm vụ tăng cường dạy và học ngoại ngữ, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Cùng với đó, cần đào tạo nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, đặc biệt chú trọng đội ngũ cán bộ quản lý và nguồn nhân lực cho các ngành mũi nhọn về khoa học công nghệ, quản trị thông minh, khoa học cơ bản và các lĩnh vực ưu tiên, mới nổi.

Trong việc tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ nhấn mạnh nội dung ứng dụng các công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước; phát triển mạnh trợ lý ảo cho doanh nghiệp và người dân...

Về phát triển hạ tầng, Chính phủ nêu định hướng xây dựng, nâng cấp trục giao thông đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; các cảng biển cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế; các cảng hàng không lớn; tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối quốc tế và các cảng biển trung chuyển quốc tế.

Chính phủ đề cao mục tiêu phấn đấu hoàn thành tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trước năm 2030; triển khai giai đoạn 2 Cảng hàng không quốc tế Long Thành; triển khai các dự án năng lượng quan trọng, bảo đảm tiến độ dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2…

Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu thực hiện mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng; phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ.

Với lĩnh vực văn hóa, xã hội, Chính phủ nêu rõ định hướng xây dựng, phát triển một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế; hình thành, phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu hiện đại. Bảo đảm cho mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần...

Bên cạnh đó, chương trình hành động của Chính phủ cũng đề cập việc cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường ở các đô thị; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Với các vấn đề an ninh quốc phòng, Chính phủ yêu cầu bộ ngành, địa phương chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời các tình huống về quốc phòng, an ninh, các vấn đề trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.