Hà Nội sẽ có cơ chế hấp dẫn để di dân ra các khu đô thị mới

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân đối với Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Chuyển từ tư duy "bảo tồn - cải tạo" sang tư duy "tái thiết giá trị"

Về tái cấu trúc đô thị, Hà Nội định hướng tạo ra một cuộc cách mạng về kiến trúc cảnh quan đô thị, cách mạng về nhà ở, cách mạng về di sản, bảo tồn, chuyển từ tư duy "bảo tồn - cải tạo" sang tư duy "tái thiết giá trị".

Cùng với đó, tạo ra một cấu trúc quy hoạch mới, giải phóng nguồn lực về đất đai và kiến tạo giá trị mới. Giải quyết tận gốc các điểm nghẽn hạ tầng, hướng tới một đô thị phát triển, xanh, thông minh và bền vững.

Minh họa sơ đồ khung thiết kế đô thị TP Hà Nội (Ảnh: Hà Nội).

Về nhà ở, Hà Nội định hướng ưu tiên tái định cư tại chỗ cho người dân bằng các căn hộ chất lượng cao, đầy đủ tiện ích, phần dôi dư phát triển nhà ở thương mại để cân đối tài chính cho nhà đầu tư.

Hà Nội cũng định hướng khuyến khích người dân di dời ra các khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại ở ngoại thành như Đông Anh, Gia Lâm... thông qua cơ chế hỗ trợ hấp dẫn (hệ số đền bù k = 1-2 lần).

Về giải pháp quy hoạch, Hà Nội định hướng hạ tầng kỹ thuật đi trước một bước, tái cấu trúc đô thị dựa trên nền tảng quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng khung hiện đại.

Thành phố định hướng quy hoạch giao thông đa tầng. Thành phố quy hoạch mở rộng mặt cắt đường theo lộ giới quy hoạch, kết hợp phát triển không gian giao thông ngầm, đường nổi và đường trên cao để tối ưu hóa khả năng lưu thông.

Hà Nội sẽ phát triển hướng mặt ra sông Hồng (Ảnh: Hữu Nghị).

Về giao thông công cộng (TOD), thành phố định hướng xây dựng đồng bộ mạng lưới đường sắt đô thị, lấy các nhà ga metro làm hạt nhân để quy hoạch tái thiết đô thị xung quanh.

Về hạ tầng ngầm, Hà Nội dự kiến đầu tư hệ thống công trình công cộng ngầm, bãi đỗ xe ngầm và đặc biệt là hệ thống giao thông ngầm kết hợp bể ngầm chứa nước quy mô lớn để giải quyết triệt để vấn đề ngập úng (đề xuất tỷ lệ ngầm hóa khu vực nội đô dưới 40% diện tích đất xây dựng đô thị).

Xây dựng các điểm nhấn đô thị

Về tái cấu trúc dân cư, Hà Nội định hướng thực hiện chủ trương giãn dân để giảm tải áp lực cho nội đô.

Cùng với đó, thành phố định hướng người dân thuộc diện giải tỏa, di dời một phần được bố trí tái định cư tại chỗ, một phần tại các khu đô thị mới ở các cực tăng trưởng (Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc...) được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, đầy đủ tiện ích (trường học, bệnh viện, công viên), đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ.

Hà Nội định hướng tổ chức không gian các khu trung tâm, cửa ngõ đô thị, các trục không gian chính, quảng trường lớn, điểm nhấn đô thị.

Đối với công sở cơ quan hành chính của thành phố, Hà Nội định hướng tiếp tục thực hiện việc bố trí tập trung các cơ quan của thành phố (trụ sở Thành ủy, UBND, HĐND thành phố) về quanh khu vực hồ Gươm.

Định hướng này trên cơ sở di chuyển trụ sở một số cơ quan bộ - ngành, bố trí trụ sở các sở, ngành của thành phố tại các vị trí phù hợp để liên hệ thuận lợi với trụ sở của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

Cùng với đó, Hà Nội định hướng nghiên cứu bố trí hệ thống trung tâm hành chính mới cho các thành phố trực thuộc dự kiến hình thành như thành phố phía Bắc và thành phố phía Tây.

Phối cảnh tòa nhà Phương Trạch - điểm nhấn ở khu vực cửa ngõ Đông Anh (Ảnh: Hà Nội).

Về điểm nhấn đô thị, Hà Nội định hướng cải tạo, nâng cấp cảnh quan các công trình kiến trúc điểm nhấn hiện hữu như quảng trường trung tâm Ba Đình lịch sử, khu Lăng Chủ tịch, chùa Một Cột, Cột cờ Hà Nội, tháp Rùa, Nhà hát lớn, Ô Quan Chưởng, Trung tâm hội nghị quốc gia, tòa nhà Keangnam, thành cổ Sơn Tây...

Đồng thời, bố trí các công trình điểm nhấn mới tại một số khu vực nút giao chính và khu vực cửa ngõ Đông Anh và các khu vực điểm nhấn không gian, đồi núi, cảnh quan như núi Ba Vì, núi Sóc Sơn và Hương Tích, các điểm nhấn cảnh quan dọc sông Hồng, sông Đáy, sông Tích và sông Nhuệ...

Hà Nội cũng định hướng kiểm soát chặt chẽ tầng cao công trình phù hợp với đặc điểm địa hình, hiện trạng của từng khu vực, khả năng đáp ứng hạ tầng của từng khu vực và yêu cầu bảo tồn các không gian di tích lịch sử lân cận (nếu có).

Cùng với đó, thành phố sẽ hạn chế xây dựng công trình cao tầng tại khu vực ven núi, ven sông, làm che chắn tầm nhìn từ đô thị ra các không gian mở lớn của thành phố. Hạn chế xây dựng công trình kiến trúc lớn, công trình cao tầng trên các khu vực đồi núi, làm biến dạng địa hình tại khu vực.