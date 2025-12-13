Tính năng đặc biệt của camera AI trong công tác dẫn đoàn ở Hà Nội

Ngày 13/12, Công an thành phố Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động và thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với một số lỗi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Đáng chú ý, ngoài các tính năng vượt trội trong việc phát hiện, xử lý vi phạm giao thông, hệ thống camera AI còn trợ giúp đắc lực trong công tác dẫn đoàn.

Lực lượng chức năng lắp đặt thiết bị nhận diện trên ô tô dẫn đoàn, để tích hợp với hệ thống camera AI trên các tuyến phố của Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Nguyễn Đăng Tiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, vừa qua, các phương tiện ô tô, mô tô đặc chủng của đơn vị vừa được lắp đặt thiết bị nhận diện, để tích hợp với hệ thống camera AI trên các tuyến phố của Hà Nội.

"Việc lắp đặt này có công dụng giúp hệ thống camera AI có thể nhận diện được đoàn xe dẫn đang thực hiện nhiệm vụ từ xa, để đóng các tuyến đường ngang, tạo ra một "làn sóng xanh" phục vụ việc dẫn các đoàn khách quốc tế, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước... trên các cung đường nằm trong lộ trình di chuyển", Trung tá Tiến chia sẻ.

Theo Trung tá Tiến, trong quá trình đoàn xe di chuyển, hệ thống camera AI sẽ tự động phân tích thời gian, chu kỳ đèn, từ đó giúp đoàn xe di chuyển một cách thống nhất, an toàn. Ngoài ra, hệ thống camera AI cũng sẽ phân tích chu kỳ đèn để tránh giao thông bị ùn ứ khi đoàn xe đi qua.

Đèn tín hiệu giao thông tự động chuyển xanh khi xe dẫn đoàn đi qua (Video: Ngọc Tiến).

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, mục tiêu của hệ thống camera AI không chỉ là phạt nguội, mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Hệ thống camera AI cũng cảnh báo các điểm ùn tắc và phát hiện các phương tiện thuộc diện theo dõi và cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy theo lưu lượng.

Hệ thống camera AI có thể nhận diện đoàn xe dẫn từ khoảng cách xa, sau đó thiết lập một "làn sóng xanh" giúp xe dẫn đoàn di chuyển một cách thống nhất, an toàn theo lộ trình (Ảnh: Trần Thanh).

Nhà chức trách cho biết, so với hệ thống cũ, hệ thống camera, đèn tín hiệu giao thông áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mới đã giúp rút ngắn 31% thời gian hành trình, tăng tốc độ trung bình của phương tiện di chuyển trên tuyến, giảm số lần phương tiện phải dừng chờ các nút trên tuyến, giảm hàng chờ đèn đỏ của phương tiện, cải thiện và tăng tốc lưu lượng phương tiện ở các hướng vào nút giao.