Một cơn bão mạnh khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta ngày 24-26/9

Chiều 18/9, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết trưa nay, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 8), tên quốc tế là Mitag.

Theo ông Hưởng, trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Bắc và sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, ông Hưởng nhận định áp thấp nhiệt đới khả năng trôi về khu vực đất liền nước ta gây mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ trong khoảng ngày 23-24/9.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Vị chuyên gia cũng cho biết một áp thấp nhiệt đới khác đang hoạt động ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương khả năng mạnh lên thành bão trong hôm nay.

Đến khoảng ngày 22/9, bão sẽ đi vào Biển Đông và khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng ngày 24-26/9, theo ông Hưởng.

"Đây là cơn bão mạnh và khả năng gây gió mạnh, mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế", ông Hưởng nhận định.

Dự báo xa hơn, vị chuyên gia cho biết từ nay đến cuối năm có khoảng 5-7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có 2-4 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Biển Đông khả năng đón thêm một cơn bão khoảng ngày 22/9 (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 18/9 đến ngày 20/9:

Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Phú Thọ, đồng bằng và ven biển từ đêm 18/9 đến hết ngày 19/9 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trong đêm 18/9 và ngày 19/9, sau có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 19/9 chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 20/9 đến ngày 28/9:

Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ ngày 22-23/9 Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khoảng từ ngày 25/9 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ ngày 22-23/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 25/9 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Khu vực từ Quảng Trị đến Huế có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 24/9 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng thời kỳ ngày 22-25/9 chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.