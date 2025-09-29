Khoảnh khắc đất đá dội xuống 5 ô tô, 7 người thoát chết trong gang tấc

Tối 29/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), cho biết, khoảng 19h30 cùng ngày, trên quốc lộ 4D thuộc địa bàn phường Sa Pa xảy ra vụ đất đá sạt lở rơi trúng 5 ô tô.

Hình ảnh người dân tháo chạy khi đất đá sạt lở trên quốc lộ 4D (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo ông Liễn, thời điểm xảy ra sự việc có 7 người trên 5 chiếc ô tô trên đường. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Trong số 5 ô tô có 3 xe bị hư hỏng nặng.

Một ô tô bê bết bùn đất sau vụ sạt lở (Ảnh: Huy Thanh).

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ sự việc. Nhà chức trách cũng tiến hành tạm cấm đường từ ngã 3 đường tránh cáp treo (phường Sa Pa) đi Ô Quý Hồ để người dân tránh gặp nguy hiểm.

Theo clip đăng tải trên mạng xã hội, vào thời điểm xảy ra sự việc, có 5 người đã kịp chạy thoát khỏi ô tô trước khi đất đá ào xuống. Sau khi vụ sạt lở xảy ra, có thêm 7 người khác đi từ trên các ô tô lao ra ngoài để tránh bị sạt lở tiếp.

Một ô tô tải cũng bị đất đá sạt lở trúng, thủng thùng xe (Ảnh: Huy Thanh).

Trước đó, khoảng 17h cùng ngày, tại đường Fan Si Păng, thuộc tổ dân phố Cầu Mây 3, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ sạt lở khiến ô tô con nhãn hiệu Ford Territory mang BKS 24A-230.xx bị hất văng xuống taluy âm.

Theo cảnh sát, trên ô tô thời điểm đó có 3 người gồm anh Đ.M.D. (SN 1972) là lái xe, anh L.V.C. (SN 1985) và anh H.A.T. (SN 1995), cùng trú tại tỉnh Lào Cai. Sau khi nhận được thông tin, Công an phường Sa Pa phối hợp cùng các lực lượng đã tổ chức cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu.