5,5 triệu USD hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt

Chiều 14/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đã chuyển hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Chính phủ Nhật Bản tới người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Bắc Ninh.

Theo cơ quan này, tại cuộc họp Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (DRRP), các tổ chức đã công bố gói hỗ trợ, gồm: Đại sứ quán Australia 3 triệu đô la Australia, Đại sứ quán Hàn Quốc 1 triệu USD, Liên minh Châu Âu 0,5 triệu Euro.

Tổng số tiền các đối tác quốc tế cam kết hỗ trợ khẩn cấp cho địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai đến nay khoảng 5,5 triệu USD.

Hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Ngọc Hà).

Dự kiến tối 14/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai sẽ hỗ trợ để Đại sứ quán Australia trao hàng viện trợ cho đại diện tỉnh Bắc Ninh tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Tỉnh Bắc Ninh ước tính thiệt hại khoảng 1.670 tỷ đồng do lũ lụt sau bão số 11 (bão Matmo).

Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ở 4 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh là trên 8.720 tỷ đồng (Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng, Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Thái Nguyên 4.000 tỷ đồng, Bắc Ninh 1.670 tỷ đồng).

Gần 13.900 khách hàng ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng bị mất điện. Tới chiều 14/10 còn 2.580 nhà bị ngập nước (Bắc Ninh 1.502 nhà và Hà Nội có 1.078 nhà).

Bắc Ninh ghi nhận lũ lụt lịch sử (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, còn 5 xã/17 thôn bị ngập lụt. Một số hộ dân ở khu vực cao đã quay trở lại dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đường xã.

Các khu vực hết ngập cơ bản đã được cấp nước qua hệ thống cung cấp nước sạch hoặc sử dụng nước giếng khoan, nước sông cho việc dọn dẹp, vệ sinh.