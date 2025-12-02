Dự kiến miễn viện phí ở cả bệnh viện công và tư

Sáng 2/12, Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trước đó, Bộ Y tế đã có báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng như những vấn đề được đại biểu quan tâm.

Tăng mức hưởng, giảm tỷ lệ đồng chi trả BHYT cho đối tượng ưu tiên

Liên quan nội dung mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân quy định tại điều 2 của dự thảo nghị quyết, cơ quan thẩm tra là Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng nội dung này chỉ quy định về thay đổi chính sách đối với người tham gia bảo hiểm y tế và sẽ thực hiện theo lộ trình từ năm 2027 đến năm 2030 (áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế).

Một phiên thảo luận tại Quốc hội trong kỳ họp thứ 10 (Ảnh: Hồng Phong).

Do đó, đa số ý kiến cho rằng chỉ cần quy định nguyên tắc và giao Chính phủ nghiên cứu trình Quốc hội xem xét, thông qua sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế trong năm 2026.

Giải trình, Bộ Tài chính cho biết Nghị quyết số 72 cần được thể chế 2 chính sách gồm: Miễn viện phí và giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân.

Về chính sách miễn viện phí, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị xác định lộ trình thực hiện từ năm 2030.

Theo Bộ Y tế, để thực hiện được chính sách miễn viện phí cần nghiên cứu nhiều nội dung liên quan đến quy định về mức đóng, mức hỗ trợ đóng, mức hưởng, phạm vi quyền lợi được hưởng, huy động các nguồn kinh phí cho Quỹ bảo hiểm y tế.

Trong đó, có những chính sách cần nghiên cứu, thí điểm, tổng kết đánh giá để bảo đảm tính khả thi, nguồn lực thực hiện chính sách miễn viện phí. Đồng thời, cần tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027.

Bộ Y tế thấy rằng việc đề xuất đưa ngay các nội dung vào sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế trong năm 2026 là chưa bảo đảm tính khả thi, khoa học, tính thực tiễn. Do đó, Bộ Y tế đề xuất quy định tại Nghị quyết các nội dung mang tính nguyên tắc, chưa được quy định hoặc khác Luật Bảo hiểm y tế để có cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết hoặc triển khai nghiên cứu thí điểm.

Sau khi thí điểm, tổng kết, đánh giá bảo đảm tính khả thi, Bộ Y tế sẽ đề xuất sửa đổi, bổ sung vào Luật Bảo hiểm y tế.

Về giảm gánh nặng chi phí y tế, trong thời gian từ nay đến năm 2030, khi chưa thực hiện được chính sách miễn viện phí, Bộ Y tế nhấn mạnh cần tăng mức hưởng, giảm tỷ lệ đồng chi trả cho một số đối tượng ưu tiên...

Do đó, tại khoản 2 Điều 2 Dự thảo Nghị quyết đã dự kiến giảm tỷ lệ đồng chi trả, nâng tỷ lệ hưởng cho một số đối tượng ưu tiên như người từ đủ 75 tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và người thuộc hộ cận nghèo, một số đối tượng khác như đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác…

Nội dung này dự kiến giao Chính phủ quy định cụ thể theo lộ trình cân đối quỹ. Khi Chính phủ ban hành Nghị định tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027 sẽ xác định tăng tỷ lệ hưởng cho các đối tượng khác.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Hồng Phong).

Bên cạnh đó, nội dung tỷ lệ đồng chi trả của các đối tượng đang được quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế nên cần phải thể chế trong dự thảo Nghị quyết nội dung khác luật làm cơ sở thực hiện ngay từ 2026 và mở rộng từ 2027.

Bộ Y tế cho rằng nếu giao Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ mất thêm quy trình xây dựng văn bản, nếu đợi đến khi sửa Luật Bảo hiểm y tế mới thực hiện sẽ chậm tiến độ, chưa đáp ứng kỳ vọng của nhân dân cần giảm đồng chi trả ngay giai đoạn 2026-2027.

Dự kiến miễn viện phí ở cả bệnh viện công và tư

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị Chính phủ làm rõ nội dung “miễn viện phí ở mức cơ bản” trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế; làm rõ việc tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế là so với mức cơ bản hay mức nào.

Để xác định cụ thể nội hàm của chính sách này, Bộ Y tế đang xây dựng đề án để nghiên cứu tổng thể các vấn đề về mức đóng, mức hưởng, phạm vi quyền lợi, các nguồn kinh phí để bảo đảm thực hiện chính sách.

Bộ Y tế dự kiến đề xuất từ năm 2030 sẽ thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế và việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Hướng dự kiến quy định là người tham gia bảo hiểm y tế không phải đồng chi trả khi đi khám bệnh, chữa bệnh ở các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu; không phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi đi khám bệnh, chữa bệnh ở các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản (trừ một số bệnh, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế có chi phí lớn…).

Đáng chú ý, Bộ Y tế dự kiến chính sách miễn viện phí được thực hiện đối với cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân.

Còn việc tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế, theo Bộ Y tế, là so với mức hưởng hiện hành của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế.

Quy định này nhằm giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân, được thực hiện ngay từ năm 2026 và không phụ thuộc vào việc thực hiện chính sách miễn viện phí.

Về tổ chức thực hiện thí điểm, đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân, Bộ Y tế cho biết dự thảo Nghị quyết đã quy định rõ chủ thể thực hiện chính sách này do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp theo nhu cầu của người dân.

Dự thảo Nghị quyết đã bổ sung theo hướng tổ chức thực hiện thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, đa dạng các loại hình cung ứng dịch vụ bảo hiểm y tế và thực hiện bảo hiểm y tế bổ sung do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp theo nhu cầu của người dân khi đủ điều kiện thực hiện.