Viên chức sắp được ký hợp đồng bên ngoài, tham gia điều hành doanh nghiệp

Luật Viên chức là một trong 15 luật được công bố tại cuộc họp báo công bố luật chiều 31/12 của Văn phòng Chủ tịch nước.

Thông tin tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Viên chức nhằm đổi mới toàn diện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm; tạo cơ chế liên thông nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư; thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long (Ảnh: Trần Thường).

Liên quan nội dung quản lý viên chức theo vị trí việc làm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định lần sửa đổi luật này sẽ lấy vị trí việc làm là căn cứ chính để thực hiện tuyển dụng, bố trí, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức.

Theo đó, Luật Viên chức quy định việc tuyển dụng được thực hiện theo 2 hình thức: thi tuyển và xét tuyển. Luật đồng thời bổ sung quy định về tiếp nhận đối với người có kinh nghiệm công tác ở cả khu vực công và khu vực tư vào làm viên chức.

Luật Viên chức cũng xác định vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập gồm 3 nhóm: Vị trí việc làm quản lý; vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; và vị trí việc làm hỗ trợ.

Thông tin thêm về điểm mới quan trọng của Luật Viên chức được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Thứ trưởng Trương Hải Long cho hay lần sửa đổi này đã bổ sung, hoàn thiện quy định về nghĩa vụ, quyền của viên chức.

Luật cho phép viên chức ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp ở bên ngoài đơn vị sự nghiệp công lập; tham gia góp vốn, điều hành các doanh nghiệp nếu pháp luật về phòng chống tham nhũng không cấm…

Luật sửa đổi cũng bổ sung quy định xem xét, loại trừ, miễn giảm trách nhiệm đối với trường hợp viên chức đã thực hiện theo đúng quy định về thẩm quyền, không vụ lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn gây ra thiệt hại vì lý do khách quan.

Với Luật Viên chức sửa đổi, đội ngũ viên chức sẽ có thêm cơ hội tăng nguồn thu nhập chính đáng bằng hoạt động nghề nghiệp của mình (Ảnh minh họa: Hải Long).

Bên cạnh đó, Luật Viên chức quy định hình thức tiếp nhận vào làm viên chức đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, năng khiếu đặc biệt, người có kinh nghiệm phù hợp; bổ sung cơ chế ký hợp đồng đối với chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc…

Đặc biệt, với lần sửa đổi này, luật đã đổi mới cơ chế đánh giá viên chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân và xã hội. Theo đó, Luật Viên chức quy định nguyên tắc, thẩm quyền đánh giá bảo đảm thường xuyên, liên tục, đa chiều dựa trên kết quả, sản phẩm công việc, chất lượng dịch vụ công và sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Luật Viên chức sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.