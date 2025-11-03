Miền Bắc trời rét, miền Trung sắp giảm mưa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 4-5/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa rải rác, trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ C.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường, kết hợp với nhiều yếu tố như dải hội tụ nhiệt đới, vùng áp thấp ở Nam Biển Đông, nhiễu động gió Đông trên cao, từ tối 3/11 đến hết đêm 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị tiếp tục mưa to đến rất to.

Dự báo lượng mưa ở khu vực Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm; lượng mưa ở khu vực Nam Quảng Trị phổ biến 120-220mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Khoảng ngày 5-6/11, mưa lớn ở miền Trung có khả năng giảm.

Miền Bắc hai ngày tới trời mưa lạnh, vùng núi rét đậm (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 4/11 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa; ngày có mưa rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng Điện Biên - Lai Châu trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên 22-25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa; ngày có mưa rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa; phía Nam (Hà Tĩnh - Huế) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trời lạnh, phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 24-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.