Các phương tiện nào bị cấm trong vùng phát thải thấp ở Hà Nội từ ngày 1/7?

Từ ngày 1/7, Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp theo vùng nhằm kiểm soát khí thải ô tô, mô tô, xe gắn máy.

Việc này được thực hiện có lộ trình, có phạm vi, thời gian và đối tượng phù hợp. Hà Nội sẽ không triển khai đồng loạt trên toàn Vành đai 1 theo đúng lộ trình tại Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố.

Vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để hạn chế các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Từ ngày 1/7, Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1 (Ảnh: Hữu Nghị).

Theo Nghị quyết 57, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường là xe cơ giới không phát thải trực tiếp cacbon khi vận hành như xe thuần điện PEV hoặc BEV, xe điện dùng pin nhiên liệu thuần túy PFCEV hoặc FCEV, xe sử dụng nhiên liệu hydro.

Nghị quyết quy định xe cơ giới thân thiện môi trường là xe cơ giới sử dụng năng lượng hoặc công nghệ giúp giảm phát thải cacbon trực tiếp khi vận hành so với xe cơ giới chỉ có động cơ sử dụng nhiên liệu xăng hoặc diesel như xe sử dụng nhiên liệu CNG, xe hybrid điện nhẹ MHEV, xe hybrid điện hoàn toàn FHEV hoặc SHEV, xe hybrid nạp điện ngoài PHEV.

Cũng theo nghị quyết, phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch là xe cơ giới chỉ có động cơ sử dụng nhiên liệu bằng xăng hoặc diesel.

Theo Nghị quyết 57, từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 31/12/2027, Hà Nội sẽ thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1.

Từ ngày 1/1/2028 đến hết ngày 31/12/2029, Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 1 và một số khu vực tại Vành đai 2 trở vào. Từ ngày 1/1/2030, Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 3 trở vào.

Hà Nội khuyến khích UBND cấp xã lập vùng phát thải thấp trên địa bàn quản lý.

Theo nghị quyết này, từ ngày 1/1/2031, các khu vực trên địa bàn thành phố có một trong các tiêu chí quy định phải thực hiện vùng phát thải thấp.

Khu vực hồ Gươm có thể là một trong các khu vực được chọn thí điểm thực hiện vùng phát thải thấp (Ảnh: Mạnh Quân).

Nghị quyết 57 cho phép các phương tiện giao thông không phát sinh khí thải, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe ưu tiên và phương tiện giao thông có giấy phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật được lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Về biện pháp tổ chức giao thông đối với xe cơ giới sử dụng nhiên liệu hóa thạch, xe cơ giới gây ô nhiễm môi trường, Nghị quyết 57 quy định rõ 5 nội dung (5 điểm).

Điểm thứ nhất, không thực hiện đầu tư mới và thực hiện đăng ký mới có kiểm soát các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch khi thải bỏ phương tiện giao thông cũ đã hết hạn lưu thông, đặc biệt đối với các phương tiện thuộc sở hữu của cơ quan, tổ chức.

Điểm thứ hai, cấm lưu thông các xe tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế xác định trong giấy chứng nhận đăng kiểm xe trên 3.500kg sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Điểm thứ 3, cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp đối với mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải.

Điểm thứ 4, cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp theo khung giờ hoặc thời điểm quy định đối với mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, trừ đối tượng quy định tại điểm thứ 3. Ngoài các khung giờ hoặc thời điểm bị cấm, được lưu thông khi đáp ứng quy chuẩn khí thải theo lộ trình được Chính phủ hoặc thành phố ban hành.

Điểm thứ 5, cấm ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch không đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ (QCVN 85:2025/BNNMT) lưu thông trong vùng phát thải thấp theo khung giờ hoặc thời điểm quy định.

Ngoài các khung giờ hoặc thời điểm bị cấm, các phương tiện này được lưu thông khi đáp ứng quy chuẩn khí thải theo lộ trình được Chính phủ hoặc thành phố ban hành.