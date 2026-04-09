Đại công trường vành đai 2,5 thi công "thần tốc" đoạn qua Cầu Giấy

Cuối tháng 3 vừa qua, Hà Nội đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2,5 các đoạn qua: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ - Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng, Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi... theo diện công trình khẩn cấp.

Theo kế hoạch triển khai dự án, ba đoạn tuyến có tổng chiều dài khoảng 2,26km, chạy qua địa phận các phường Cầu Giấy, Thanh Xuân và Yên Hòa. Trong đó, đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ dài khoảng 0,71km, mặt cắt ngang 50m; đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng dài khoảng 0,6km, rộng 40m; đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi dài gần 1km, rộng 40m.

Đoạn vành đai 2,5 đang thi công từ Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ dài 710m (Ảnh: Google Maps).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, những ngày qua, các nhà thầu đã đồng loạt ra quân, huy động tối đa máy móc để thi công rầm rộ, "3 ca, 4 kíp" liên tục làm việc trên dự án vành đai 2,5 (đoạn qua khu đô thị Dịch Vọng), với kỳ vọng sớm hoàn thiện tuyến giao thông kết nối quan trọng này.

Hiện nay, đoạn khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ (phường Cầu Giấy và phường Yên Hòa) đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng. Một số đoạn vừa được bàn giao để thi công, một số khác đang tiếp tục trong quá trình phá dỡ, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công.

Rất đông công nhân, máy móc đang hoạt động hết công suất trên công trường đường vành đai 2,5 đoạn qua Cầu Giấy. Các nhà thầu đang tập trung triển khai thi công hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến với đường ống bê tông có đường kính khoảng 2m, một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai nhanh chóng.

Theo thiết kế, đoạn vành đai 2,5 qua khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ có chiều dài khoảng 710m, mặt đường rộng 50m.

Công nhân và nhiều máy móc hoạt động liên tục, không khí thi công khẩn trương trên đại công trường vành đai 2,5 trong những ngày qua.

Công trình được gấp rút triển khai, thi công "thần tốc" khiến người dân khu vực xung quanh tỏ ra bất ngờ.

"Chỉ trong vòng 2 tuần qua, khu vực này thay đổi nhanh chóng, rào chắn, máy móc, công nhân làm việc liên tục, khác hẳn so với hiện trạng trước đây. Chỉ mới ít ngày mà công trường đã dần lộ rõ hình hài của tuyến đường. Với tốc độ này, hy vọng sẽ sớm hoàn thiện để hạ tầng được đồng bộ", ông Huy Dũng, người dân khu vực chia sẻ.

Vành đai 2,5 đoạn qua Cầu Giấy là một trong những đoạn từng "đắp chiếu" kéo dài nhiều năm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Hiện trên tuyến này vẫn còn một số công trình, hộ dân đang tiếp tục trong quá trình giải phóng mặt bằng. Một số đã hoàn thành việc phá dỡ, nhưng cũng còn một số hộ dân, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thành việc bàn giao mặt bằng.

Một số khu vực của công trường vừa được bàn giao mặt bằng, vẫn còn ngổn ngang rác thải, kênh mương chưa được xử lý.

Trong khi đó, một số nhà dân gần đoạn nối về đường Dương Đình Nghệ hiện vẫn tiếp tục trong quá trình phá dỡ, dọn dẹp để bàn giao lại mặt bằng cho dự án.

Căn nhà của ông Nguyễn Thành Tâm sau khi hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng, đang được tháo dỡ để một phần để bàn giao cho đơn vị thi công làm vành đai 2,5.

"Nhà tôi hiện phải phá dỡ 2/3 diện tích, một số thành viên trong gia đình buộc phải đi thuê trọ ở tạm vì không gian còn lại của ngôi nhà quá chật hẹp. Nhưng vì lợi ích chung của người dân, dự án chung của nhà nước, chúng tôi chấp nhận đền bù và phá dỡ để giao mặt bằng thôi, không có ý kiến gì cả", ông Tâm nói.

Gia đình bà Hợi nhiều ngày qua cũng đã dọn dẹp đồ đạc và phá dỡ xong phần diện tích căn nhà nằm trong dự án để bàn giao cho đơn vị thi công.

"Nhà tôi khoảng 50m vuông thì phải phá đi khoảng 40m, còn lại một phần căn nhà chỉ 10m vuông, nhưng có tới 7 người ở. Nhưng cũng cố gắng để làm thêm gác lửng, cố bám trụ lại ở đây, vì gia đình cũng gắn bó với ngôi nhà này lâu lắm rồi, dọn đi chỗ khác cũng tốn kém", bà Hợi cho hay.

Đường vành đai 2,5 bắt đầu từ khu đô thị mới Ciputra, điểm kết thúc gần cầu Thanh Trì, tổng chiều dài tuyến khoảng 19,64km. Đây là tuyến giao thông quan trọng, nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, có vai trò kết nối liên khu vực, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ của Thủ đô Hà Nội.