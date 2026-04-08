Cảnh sát vào cuộc vụ dây cáp nối 2 xe tải khiến chú rể gặp nạn giữa đường

Chiều 8/4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan xác minh để xử lý vụ việc tài xế căng dây cáp, kéo xe tải đang bị sa lầy để xảy ra tai nạn cho người khác.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk, sau vụ va chạm giao thông các bên có liên quan đã không trình báo đến cơ quan công an, thống nhất tự thỏa thuận với nhau về mặt dân sự. Tuy nhiên, khi nắm bắt vụ việc từ mạng xã hội, lực lượng CSGT vẫn xử lý theo quy định của pháp luật.

Nam thanh niên ngã ra đường do xe tải kéo xe khác mắc lầy (Ảnh: Cắt từ clip).

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 13h45 ngày 7/4, tại đường liên thôn, thuộc thôn 8B, xã Ea Hiao (Đắk Lắk). Ông P.P.S. (42 tuổi, trú tại xã Ea Hiao) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 47C-270.xx sử dụng dây cáp để kéo ô tô tải mang biển số 47H-028.xx đang bị sa lầy.

Thời điểm này, anh T.V.H. (26 tuổi, trú tại xã Ea Hiao) điều khiển xe máy ngang qua, vướng phải sợi dây nối giữa 2 xe, khiến nam thanh niên ngã lăn ra đường. Cú va chạm khiến anh H. bị trầy xước ở đầu gối trái và xe máy bị hư hỏng nhẹ.

Bước đầu, CSGT nhận định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do tài xế P.P.S. điều khiển phương tiện, dùng dây cáp kéo theo xe khác.

Như Dân trí đưa tin, ngay trong ngày cưới, anh H. điều khiển xe máy đi mua thêm đá về pha nước uống thì gặp nạn. Sau vụ việc, tài xế xe tải đã đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để kiểm tra, thăm khám và đôi bên tự thương lượng.

Clip vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người lên án hành vi rất ẩu và nguy hiểm của 2 tài xế xe tải, khi căng dây để kéo xe ngang đường trong khi không có bất kỳ cảnh báo nào cho người tham gia giao thông.