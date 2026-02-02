Khởi công hơn 5 tháng, cao tốc TPHCM - Long Thành vẫn đang đợi mặt bằng

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành, với tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng, đang đối mặt với nhiều thách thức về giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại khu vực TPHCM, khiến tiến độ thi công bị ảnh hưởng đáng kể.

Dự án mở rộng đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao Vành đai 3, dài gần 22km, được khởi công từ ngày 19/8/2025. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng trên diện tích khoảng 12ha, ảnh hưởng đến 5 địa phương (Long Trường, Long Phước thuộc TPHCM và Nhơn Trạch, Long Thành, An Phước thuộc Đồng Nai), đang gặp nhiều vướng mắc.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, việc thi công đang diễn ra ngắt quãng, chờ đợi mặt bằng được bàn giao. Tại các khu vực không vướng mắc, nhà thầu đang tập trung thi công trụ cầu và xử lý nền đất.

Tại phường Long Trường (TPHCM), 104 hộ dân bị ảnh hưởng đã thống nhất giá đền bù, nhưng một số hộ vẫn chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng. Chị N., một người dân bị ảnh hưởng, bày tỏ lo ngại về thời điểm nhận tiền hỗ trợ và thời hạn bàn giao mặt bằng quá gấp rút.

Ngoài ra, một số hộ dân đồng ý bàn giao nhưng không cho phép cần cẩu công trình vươn qua phần đất của họ, gây khó khăn cho việc thi công do diện tích eo hẹp.

Tại khu vực cầu Long Thành (phía TPHCM), chủ đầu tư đã phối hợp với UBND phường Long Phước vận động người dân bàn giao mặt bằng sớm để thi công mố và trụ cầu dẫn.

Cầu Long Thành sẽ được xây dựng thêm một đơn nguyên cầu mới, quy mô 5 làn xe, theo hướng TPHCM đi Long Thành.

Tại Đồng Nai, xã Nhơn Trạch đã bàn giao 100% mặt bằng. Tuy nhiên, hai xã Long Thành và An Phước vẫn đang trong quá trình áp giá bồi thường và vận động người dân. Một số hộ dân cho biết sẽ chỉ bàn giao mặt bằng sau Tết Nguyên đán.

Hiện còn 63 hộ dân thuộc xã Long Thành chưa bàn giao mặt bằng, trong đó có 6 trường hợp phải giải tỏa trắng, kéo dài từ nút giao quốc lộ 51 đến nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, mặt bằng khu vực này không ảnh hưởng đến việc thi công phần cọc khoan nhồi và bệ, thân trụ của các cầu trên tuyến, chỉ vướng 15 hộ dân tại khu vực mở rộng các nhánh của nút giao quốc lộ 51.

Các trường hợp này nằm gần trạm thu phí của đường dẫn từ quốc lộ 51 lên cao tốc và đa phần là nhà trọ. Người thuê trọ đã được thông báo về việc giải tỏa, nhưng chưa biết thời điểm cụ thể phải di dời.

VEC đánh giá, dù các nhà thầu đã nỗ lực, tiến độ dự án sau hơn 5 tháng triển khai vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành vào cuối năm nay, cầu Long Thành hợp long cùng thời điểm và hoàn thành các hạng mục còn lại vào tháng 3/2027.