Chú rể gặp nạn trong ngày cưới do sợi dây nối 2 xe tải căng ngang đường

Ngày 8/4, thông tin từ UBND xã Ea Hiao (tỉnh Đắk Lắk), trên địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên đi xe máy bị thương sau khi vướng phải sợi dây nối giữa 2 xe tải.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h45 ngày 7/4, tại địa bàn thôn 8B, xã Ea Hiao. Thời điểm trên, nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường, bất ngờ vướng phải sợi dây nối giữa 2 xe tải chở vật liệu xây dựng.

Vướng phải sợi dây giăng ngang đường, nam thanh niên bị thương (Ảnh: Cắt từ clip).

Cú va chạm khiến nam thanh niên ngã ra giữa đường, bị thương và được đưa đến cơ sở y tế.

Theo người nhà của nạn nhân, vụ tai nạn xảy ra trong ngày cưới của nam thanh niên, do trời nóng, chú rể lái xe máy đi mua thêm đá về pha nước uống và bị nạn.

Lãnh đạo UBND xã Ea Hiao cho biết qua nắm bắt, nạn nhân bị trầy xước nhẹ ở chân, được chủ xe đưa đi thăm khám, hiện đã về nhà và đôi bên tự thương lượng.

Clip vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người lên án hành vi rất ẩu và nguy hiểm của 2 tài xế xe tải, khi căng dây để kéo xe ngang đường trong khi không có bất kỳ cảnh báo nào cho người tham gia giao thông.