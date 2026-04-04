Chủ đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cảnh báo nhà thầu trì trệ

Ban Quản lý dự án 85 (PMU 85, Bộ Xây dựng) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục tình trạng chậm tiến độ tại gói thầu 9-XL (dự án thành phần 2 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu), đồng thời cảnh báo áp dụng các chế tài xử lý nhà thầu vi phạm.

Theo PMU 85, dự án đang bước vào giai đoạn thi công nước rút với mục tiêu hoàn thành hạng mục còn lại trước ngày 7/4 để phục vụ công tác kiểm tra, nghiệm thu và hướng tới việc đưa công trình vào khai thác trước ngày 25/4.

Hiện, tuyến chính của dự án thành phần 2 cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, hạng mục cầu nhánh nối về hướng Biên Hòa (Đồng Nai) thuộc gói thầu 9-XL do Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Trường Thành (nhà thầu phụ) đảm nhận vẫn còn dang dở.

Nút giao Long Thành nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Ngọc Tân).

Chủ đầu tư cho biết, dù đã nhiều lần chỉ đạo, yêu cầu nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính, nhân sự và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, việc triển khai vẫn trì trệ, nhiều hạng mục chưa hoàn thành.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là lãnh đạo nhà thầu thiếu quan tâm, không cung cấp đầy đủ, kịp thời dòng tiền phục vụ cho công trường dự án; không huy động đủ nhân công, vật liệu để triển khai thi công.

Trước đó, tư vấn giám sát đã báo cáo chi tiết tình trạng chậm tiến độ của nhà thầu Trường Thành. Tư vấn cũng kiến nghị chủ đầu tư và nhà thầu chính (Công ty CP Đầu tư và xây dựng Thái Yên) chấm dứt hợp đồng với nhà thầu phụ nếu không hoàn thành khối lượng còn lại sau ngày 31/3.

Trước tình hình trên, PMU 85 yêu cầu lãnh đạo cấp cao của nhà thầu Trường Thành trực tiếp có mặt tại công trường để chỉ đạo, đồng thời làm việc với ngân hàng nhằm đảm bảo nguồn tài chính phục vụ thi công.

Nhà thầu phải huy động đầy đủ thiết bị, nhân công, vật liệu, tổ chức thi công liên tục “3 ca, 4 kíp” để hoàn thành toàn bộ khối lượng còn lại đúng hạn.

Trường hợp tiếp tục chậm trễ, chủ đầu tư sẽ đánh giá nhà thầu không hoàn thành hợp đồng, yêu cầu nhà thầu chính chấm dứt hợp đồng với nhà thầu phụ và chịu trách nhiệm hoàn thành phần việc còn lại. Mọi chi phí phát sinh vì chậm tiến độ sẽ do nhà thầu phụ chịu trách nhiệm chi trả theo quy định.

Chủ đầu tư cảnh báo dự án có tổng mức đầu tư lớn (hơn 7.600 tỷ đồng). Việc chậm đưa công trình vào khai thác có thể gây lãng phí và có nguy cơ bị xem xét trách nhiệm theo quy định pháp luật liên quan.