Đi mua lúa giống, người đàn ông rơi xuống mương nước tử vong

Ngày 13/1, một lãnh đạo Đảng ủy xã Phú Hòa 1 (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông rơi xuống mương nước mất tích và được tìm thấy thi thể sau đó.

Nạn nhân được xác định là ông T.V.D. (70 tuổi, trú tại xã Phú Hòa 1).

Cơ quan chức năng trục vớt thi thể nạn nhân (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 11/1, ông D. điều khiển xe máy đến nhà một người dân trên địa bàn xã để mua lúa giống. Tại đây, ông D. đã ngồi uống vài lon bia với người bán lúa.

Đến khoảng 19h cùng ngày, trên đường lái xe máy về nhà, ông D. không may lao xe xuống mương thủy lợi.

Khi người thân không liên lạc được với ông D., họ đã nhờ nhiều người cùng tham gia tìm kiếm.

Đến khoảng 9h30 ngày 13/1, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể của ông D. gần khu vực cầu dân sinh tại mương thủy lợi. Thi thể nạn nhân sau đó đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.