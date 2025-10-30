Bỏ lại xe máy trên cầu, nam thanh niên nghi nhảy sông

Sáng 30/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tìm thấy thi thể nam thanh niên (trú tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) dưới sông Sêrêpốk, đoạn giáp ranh giới giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Trước đó, sáng 28/10, người dân phát hiện một xe máy có kèm chìa khóa dựng trên Cầu 14 bắc qua sông Sêrêpốk (xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) nhưng không thấy người. Nghi ngờ có người đã nhảy cầu, thông tin đã được trình báo đến cơ quan chức năng.

Nạn nhân đã bỏ lại xe máy lại trên cầu (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk điều động 1 xe chuyên dụng, 1 xuồng máy cùng 8 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm.

Sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, cơ quan chức năng phát hiện thi thể nam thanh niên cách khu vực Cầu 14 khoảng 7km.

Cơ quan chức năng triển khai công tác cứu hộ và đã tìm thấy thi thể nạn nhân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nạn nhân là anh B.Q.Đ. (26 tuổi, trú tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk). Chiếc xe máy dựng ở trên cầu được xác định là của anh Đ..

Trước đó, ngày 26/10, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể một nữ sinh lớp 12 dưới sông Sêrêpốk nghi do bị trầm cảm đã nhảy cầu quyên sinh.