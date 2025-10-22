Đề xuất miễn học phí, chi ngân sách trả lương cho bác sĩ nội trú

Chiều 22/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Dồn nguồn lực cho các trường đại học trọng điểm

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu (Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) ghi nhận dự thảo luật đã thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc không tổ chức Hội đồng trường trong cơ sở giáo dục đại học công lập.

Ông nhắc lại khi thảo luận về vấn đề này ở nhiệm kỳ trước đã từng đã cảnh báo việc chồng chéo chức năng, và thực tế cũng cho thấy nhiều trường gặp khó khăn khi vận hành mô hình này.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 22/10 (Ảnh: Hồng Phong).

“Trước đây khi nói việc thành lập hội đồng trường trong cơ sở giáo dục công lập, tôi đã nhấn mạnh cần cân nhắc rất kỹ, bởi trong một trường mà có cả chủ tịch hội đồng trường và hiệu trưởng thì ai sẽ là người đứng đầu, ai sẽ vận hành cơ sở”, ông Hiếu nhận định đây là vấn đề rất bất cập.

Thậm chí, theo đại biểu Nguyễn Lân Hiếu “chưa có trường nào chủ tịch hội đồng trường và hiệu trưởng hòa thuận với nhau, vì hiệu trưởng cầm tiền, chủ tịch cầm quyền, không thể hòa thuận nên không có trường nào thành công với mô hình này”.

Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị vừa qua ra đời, theo ông Hiếu, đã xóa bỏ bất cập này. Và việc sửa luật, vì thế, cần rà soát hết sức thận trọng, tránh việc làm xáo trộn tổ chức của các cơ sở giáo dục công lập.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị cũng ban hành Nghị quyết 71, nêu mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và ít nhất 1 trường thuộc top 100 đại học hàng đầu thế giới. Để mục tiêu này khả thi, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu đề xuất bổ sung chính sách phát triển đặc thù cho các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia để giao nhiệm vụ và tập trung nguồn lực phát triển.

“Thực tế chúng ta có thể thực hiện được mục tiêu này nếu dồn nguồn lực. Các nước bao giờ cũng có những trường đại học mang tính chất đầu tàu, còn ta lại dàn hàng ngang tiến lên, ông nào cũng nhất nên cuối cùng không có ai nhất cả”, đại biểu Hiếu nêu quan điểm.

Ông nhấn mạnh phải dồn nguồn lực cho 8 trường trọng điểm mà Chính phủ lựa chọn, không để các trường phải tự chủ.

Riêng với các cơ sở giáo dục đại học trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, đặc biệt cơ sở đào tạo đại học chuyên ngành bác sĩ đa khoa và chuyên khoa, ông Hiếu đề xuất chính sách đầu tư và phát triển chuỗi bệnh viện thực hành xuất sắc, trở thành các bệnh viện đầu ngành trong đào tạo đội ngũ bác sĩ chất lượng cao, điều trị bệnh khó, phát triển nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Giám đốc Bệnh viện Đại học Y nêu thực tế hiện nay các trường đại học rất nhiều nhưng không có bệnh viện thực hành, hầu hết phải đi nhờ, gửi sinh viên nên có nhiều bất cập. Định hướng phát triển, theo vị đại biểu, cần giống như các nước, các bệnh viện lớn đều gắn với trường đại học.

Với mô hình đào tạo bác sĩ nội trú, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y cho rằng dù Bộ Y tế đã nhiều lần lên tiếng nhưng vẫn chưa hoàn thiện mô hình đào tạo sau đại học đặc biệt này.

“Trước đây thời của chúng tôi còn nhận trợ cấp 2-3 triệu đồng/tháng nhưng hiện nay không có, thậm chí các bác sĩ nội trú còn phải đóng học phí cao, trung bình khoảng 74 triệu đồng/năm”, đại biểu Lân Hiếu nêu thực tế.

Nhấn mạnh bác sĩ nội trú chính là nguồn nhân lực quan trọng nhất của hệ thống y tế hiện tại cũng như tương lai, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kiến nghị cần có cơ chế đặc thù trong đào tạo bác sĩ nội trú, cụ thể là miễn học phí và ngân sách chi trả lương cho đội ngũ này, giống như thông lệ trên thế giới.

Cuối cùng, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu góp ý điều khoản chuyển tiếp không nên "hướng dẫn vòng vèo". Ông đề nghị sửa theo hướng "giao cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện bổ nhiệm Bí thư cấp ủy là Giám đốc/ Hiệu trưởng theo đúng Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và hoàn thành trước ngày 1/1/2026 để ổn định tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học".

Trường hợp đặc biệt, theo đại biểu, nên giao cho bộ chủ quản quyết định để đảm bảo sự thống nhất, ổn định cơ sở giáo dục đại học càng sớm càng tốt sau khi luật ban hành.

Nghịch lý "lo ngại về chất lượng nhưng đầu ra lại rất cao"

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thanh Hải chia sẻ nghịch lý nhiều người lo ngại về chất lượng giáo dục nhưng chất lượng đầu ra lại rất cao.

Tương tự, về đạo đức, 90% học sinh xếp loại tốt nhưng bạo lực học đường vẫn diễn ra, thậm chí có những vụ dẫn đến học sinh mất tính mạng. Bà Hải đề nghị xem lại việc kỷ luật học sinh với mức cao nhất chỉ là viết bản kiểm điểm, với mức kỷ luật quá nhẹ nhàng, học sinh sẽ không nhận thức hết được vi phạm, khuyết điểm của mình để khắc phục.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: Hồng Phong).

Một thực tế bất cập khác được Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu chỉ ra, đó là tình trạng đào tạo tràn lan các ngành liên quan đến sức khỏe. Nhận định có hiện tượng bùng nổ số trường và lượng sinh viên được đào tạo các ngành về sức khỏe, bà Hải dẫn con số giai đoạn 2015-2020 mở mới đến 20 trường, mỗi năm tăng 15-20% số lượng sinh viên ngành sức khỏe.

“Trước đây đầu vào các trường y rất chặt nhưng giờ đã nới lỏng. Với số lượng quá nhiều như thế này có đảm bảo đủ bệnh viện thực hành không, vì với ngành y, việc thực hành rất quan trọng”, bà Hải đặt vấn đề.