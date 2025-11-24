Quốc hội tưởng niệm người tử vong do thiên tai và ủng hộ đồng bào vùng lũ

Sáng 24/11, trước khi bắt đầu phiên thảo luận về dự án Luật Sở hữu trí tuệ, Quốc hội kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng bão lũ khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, những ngày qua diễn ra mưa lũ lịch sử, lũ chồng lũ, bão chồng bão, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số địa phương khác.

Các đại biểu Quốc hội dành một phút tưởng niệm những người dân tử vong do thiên tai (Ảnh: Phạm Thắng).

Mặc dù Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang đã tập trung cao độ phòng, chống bão, giảm nhẹ thiên tai, nhưng mưa rất to, gió rất lớn, nước dồn về hạ lưu rất nhanh đã gây thiệt hại rất nặng nề.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có 91 người tử vong, 11 người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, hư hỏng nặng, hàng trăm nghìn ha hoa màu bị thiệt hại, hàng triệu con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi.

“Những thiệt hại này là rất nặng nề, để lại nỗi đau thương, mất mát lớn cho nhân dân và các địa phương vùng bị thiên tai”, ông Chiến chia sẻ.

Tại phiên họp Quốc hội ngày 24/11, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quốc hội, gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người tử nạn và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các địa phương, nhân dân trong vùng bị thiên tai.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu Quốc hội ủng hộ đồng bào vùng bão lũ (Ảnh: Phạm Thắng).

Các đại biểu Quốc hội sau đó dành một phút tưởng niệm những người tử vong do thiên tai.

“Bão, lũ, thiên tai dù ác liệt đến đâu rồi sẽ qua đi nhưng tình đồng chí, nghĩa đồng bào và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân mãi còn ở lại”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải ủng hộ đồng bào vùng lũ (Ảnh: Phạm Thắng).

Ông cho biết Quốc hội ghi nhận, cảm ơn và biểu dương lực lượng quân đội, công an và các lực lượng tại chỗ khác đã không quản khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, giúp sức để cứu giúp nhân dân. Quốc hội cũng chia sẻ, đồng cảm với các địa phương và nhân dân vùng bị thiên tai.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kêu gọi toàn thể các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương để chung tay cùng với nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, thiên tai gây ra.

Văn phòng Quốc hội sẽ khẩn trương tổng hợp kinh phí ủng hộ để sớm nhất chuyển đến những nơi bị thiệt hại.