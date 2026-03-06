Đất ở trên sổ đỏ “hụt” 1.260m2 sau khi nhận thừa kế từ bố mẹ ruột

Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản đề nghị UBND xã Thanh Thủy xem xét, giải quyết vụ việc rất hi hữu liên quan tới ông Trần Đăng Lưu, 69 tuổi, trú ở khu 7 xã Thanh Thủy (Phú Thọ).

Theo hồ sơ vụ việc, năm 1990, ông Trần Văn Miêu (bố đẻ của ông Lưu) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) với tổng diện tích 3.032m2, trong đó đất ở (đất thổ cư) có 1.560m2, còn lại là diện tích đất tạm giao, đất %, thu khoán, đất vườn.

Sổ đỏ cấp năm 1990 cho ông Trần Văn Miêu (bố đẻ của ông Lưu) đã bị thu hồi sau khi chính quyền địa phương cấp sổ đỏ mới cho ông Trần Đăng Lưu với diện tích đất ở "hụt" 1.260m2 (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Tới năm 2004, ông Lưu được nhận thừa kế mảnh đất do bố mẹ để lại nhưng sổ đỏ do UBND huyện Thanh Thủy (cũ) cấp lại chỉ có 300m2 đất ở - thiếu hụt 1.260m2 đất ở so với sổ đỏ trước đó, dù tổng diện tích đất vẫn là 3.032m2.

Người đàn ông này khẳng định việc giảm diện tích đất ở không có quyết định thu hồi, không có quyết định điều chỉnh mục đích sử dụng đất cũng như không có biên bản xử lý vi phạm... làm căn cứ.

Suốt nhiều năm, ông Lưu gửi đơn thư, khiếu nại đề nghị cơ quan chức năng ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (cũ) điều chỉnh, cấp đổi lại sổ đỏ cho mình theo đúng diện tích đất ở đã được nhà nước công nhận hợp pháp năm 1990 nhưng không được giải quyết dứt điểm.

Sổ đỏ do UBND huyện Thanh Thủy (cũ) cấp năm 2004 cho ông Trần Đăng Lưu chỉ còn 300m2 đất ở, dù tổng diện tích vẫn là 3.032m2 (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Trong năm 2023-2024, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất Thanh Thủy (cũ) đã tiếp nhận phản ánh của ông Lưu nhưng trích dẫn Nghị định số 01/2017 của Chính phủ để cho rằng việc thu hồi, chỉnh sửa thông tin trên sổ đỏ được thực hiện sau khi có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp hoặc văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ông Lưu tìm tới Thanh tra huyện Thanh Thủy (cũ) nhưng cơ quan này chỉ tiếp nhận hồ sơ, ghi nhận sự việc mà không ban hành kết luận. Tiếp đó, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp của Trung ương không còn cấp huyện, xóa Thanh tra cấp huyện khiến vụ việc của ông Lưu tiếp tục rơi vào im lặng.

Ông Trần Đăng Lưu bên ngôi nhà và thửa đất do bố mẹ để lại bị thiếu hụt 1.260m2 đất ở so với sổ đỏ cấp năm 1990 (Ảnh: Trần Văn).

Trả lời phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Thanh Thủy cho biết đã tổ chức buổi làm việc với ông Lưu về sự việc hi hữu trên.

Theo quy định hiện hành, việc chỉnh sửa hoặc cấp lại sổ đỏ mới trong trường hợp của ông Lưu thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực. Vì thế, xã Thanh Thủy sẽ có văn bản chuyển phản ánh của ông Lưu tới Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực để giải quyết.

Dù vậy, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ đã yêu cầu UBND xã Thanh Thủy xem xét, giải quyết vụ việc của ông Lưu và báo cáo cơ quan này kết quả cuối cùng.

Được biết, ông Trần Đăng Lưu là bệnh binh, tỷ lệ mất sức lao động trên 60%. "Tôi thường xuyên mất ngủ vì suy nghĩ đến sự việc của gia đình mình. Thời trẻ tôi đã trực tiếp cầm súng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc, cống hiến tuổi trẻ cho đất nước. Không nghĩ lúc về già lại đau đáu về mảnh đất của ông cha để lại, mảnh đất đã gắn bó với gia đình tôi qua nhiều đời, hơn 200 năm", ông Lưu kể với phóng viên Dân trí.