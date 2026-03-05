Dân rút khỏi lều lán, nhà máy rác lớn nhất Thanh Hóa sắp hoạt động lại

Từ sau Tết Nguyên đán 2026 đến nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa loay hoay tìm phương án xử lý lượng rác thải tồn đọng, ùn ứ trên nhiều tuyến phố. Nguyên nhân chủ yếu do nhà máy xử lý rác Đông Nam (phường Đông Quang, Thanh Hóa) tạm dừng hoạt động.

Qua tìm hiểu, việc nhà máy tạm thời ngừng tiếp nhận rác là do dịp trước, trong và sau Tết, lượng rác thải đổ về tăng đột biến khiến nhà máy bị ùn ứ, quá tải, không xử lý kịp. Tình trạng này đã ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sống gần khu vực nhà máy, khiến họ dựng lều, lán để ngăn không cho xe chở rác ra vào.

Rác thải ngổn ngang bên hông công viên Hội An, phường Hạc Thành, vào sáng 5/3 (Ảnh: Thanh Tùng).

Cuối tháng 2, trước diễn biến phức tạp và sự bức xúc của người dân, nhà máy rác Đông Nam buộc phải tạm dừng tiếp nhận rác để khắc phục, xử lý các sự cố, nhằm đảm bảo môi trường cho khu dân cư xung quanh.

Theo ghi nhận, sáng 5/3, nhiều tuyến đường ở trung tâm phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa và một số trục đường lớn như Đại lộ Nam sông Mã, Quốc lộ 47, rác thải vẫn ngổn ngang bên vệ đường, chưa được vận chuyển đi xử lý.

Theo lãnh đạo phường Đông Quang, sau khi tiếp nhận vụ việc, địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân không tụ tập, dựng lều trại ngăn xe ra vào, chờ phương án xử lý từ các ngành chức năng. Đến nay, người dân đã đồng thuận và không dựng lều, lán trước cổng nhà máy.

Vị lãnh đạo phường cũng cho biết thêm, chiều 4/3, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ môi trường Ecotech - đơn vị xử lý rác thải tại bãi rác Đông Nam - để giải quyết các vấn đề liên quan.

Người dân dựng lều phản ánh nhà máy rác gây ô nhiễm môi trường vào đợt sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ (Ảnh: Hoàng Dương).

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Trưởng phòng Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa), cho biết sau khi làm việc với các bên, sáng 5/3, Sở đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét cho phép mở cửa trở lại nhà máy rác Đông Nam vào ngày 6/3.

“Sở đang chờ ý kiến chỉ đạo từ UBND tỉnh Thanh Hóa. Nếu được chấp thuận, nhà máy sẽ mở cửa tiếp nhận rác trở lại từ ngày 6/3”, bà Huệ nói.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, những ngày đầu năm 2026, tại các phường trung tâm của tỉnh Thanh Hóa như Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tiến, Nguyệt Viên, Quảng Phú đã xảy ra tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ, chất thành đống trên nhiều tuyến đường, con phố.

Nguyên nhân được xác định do lượng rác thải dịp Tết tăng đột biến, cùng với việc người dân ở phường Đông Quang không cho xe chở rác vào bãi rác Đông Nam vì lo ngại bãi rác quá tải và gây ô nhiễm.

Trước tình trạng quá tải, nhà máy xử lý rác Đông Nam phải tạm thời dừng hoạt động (Ảnh: Hoàng Dương).

Sau khi xảy ra sự việc, Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Thanh Hóa - đơn vị thu gom rác - đã huy động lực lượng và phương tiện khẩn trương thu gom, vận chuyển lượng rác tồn đọng trong nhiều ngày.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 12 đến hết ngày 19/2, tổng khối lượng rác tiếp nhận tại nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam đạt gần 5.000 tấn, bình quân khoảng 650 tấn/ngày. Riêng ngày 16/2 (29 tháng Chạp), lượng rác lên tới gần 1.200 tấn, gấp 2,38 lần công suất thiết kế của nhà máy.

Lượng rác tăng đột biến, cộng với thời tiết mưa, nồm ẩm đã làm phát sinh mùi hôi và côn trùng, ảnh hưởng đến một số hộ dân khu vực lân cận.