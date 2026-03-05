Vụ đổ rác ra biển ở Thanh Hóa: Rác tồn đọng từ mùa mưa bão 2025

Ngày 5/3, Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Công an xã Hoằng Tiến xác minh vụ việc một nhóm người bị tố cáo đổ rác thải ra biển tại địa phương này. Lãnh đạo UBND xã Hoằng Tiến cho biết đang chờ kết quả điều tra để có hình thức xử lý phù hợp.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trường nơi các đối tượng đổ rác trước đó đã không còn rác do thủy triều lên cuốn trôi ra biển.

Rác thải vẫn ngổn ngang dọc bãi biển xã Hoằng Tiến (Ảnh: Thanh Tùng).

Tuy nhiên, bờ biển gần khu du lịch Flamingo, một lượng lớn rác gồm các loại củi, gỗ, cành cây... vẫn nằm ngổn ngang trên bãi cát, gây mất mỹ quan. Người dân địa phương và lãnh đạo xã Hoằng Tiến xác nhận số lượng rác thải này là hậu quả của mùa mưa bão năm 2025.

Lãnh đạo xã Hoằng Tiến ước tính thời điểm củi, gỗ đổ về bãi biển với khối lượng lên đến hàng chục tấn và cho biết địa phương đã thường xuyên phối hợp với đơn vị thu gom rác để xử lý nhưng chưa thể giải quyết triệt để.

Dù đã nhiều tháng sau ảnh hưởng của mưa, bão năm 2025, lượng lớn củi, gỗ vẫn còn tồn đọng dọc bãi biển (Ảnh: Thanh Tùng).

"Sau mỗi đợt mưa lớn, lượng rác từ thượng nguồn tiếp tục đổ về nên đến nay chưa thể dọn hết", vị lãnh đạo xã Hoằng Tiến nói.

Trước đó, một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhóm người dùng xe công nông chở rác đổ ra biển gần khu vực Hòn Bò, cạnh chùa Bụt, xã Hoằng Tiến.

Dọc bãi biển phía khu vực gần Hòn Bò, củi, gỗ ngổn ngang trên bãi cát (Ảnh: Thanh Tùng).

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an đã làm rõ, số rác này chủ yếu là củi, gỗ bị tồn đọng sau mùa mưa bão, do anh T.Đ.C. (SN 1988, trú tại thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến) thuê xe công nông vận chuyển và đổ ra biển.

Anh C. khai nhận, do làm nghề kinh doanh dịch vụ giải khát dọc bãi biển, khu vực kinh doanh của anh bị ảnh hưởng bởi lượng lớn củi, gỗ, gốc cây trôi dạt vào bờ sau mùa mưa bão năm 2025.

Củi, gỗ ngổn ngang trên biển trong đợt mưa, bão năm 2025 (Ảnh: Thanh Tùng).

Ngày 1/3, để dọn dẹp khuôn viên cửa hàng chuẩn bị đón khách mùa hè, anh C. đã nhờ anh P.V.Q. (SN 1987) và anh T.Đ.H. (SN 1981), cùng trú tại xã Hoằng Tiến, dùng xe công nông vận chuyển số chất thải này đổ ra biển. Anh Q. và anh H. sau đó đã điều khiển xe công nông chở rác từ khu vực cửa hàng của anh C. đến mỏm Hòn Bò, gần chùa Bụt để đổ.