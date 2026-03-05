Hà Nội xác định 110 điểm gây ô nhiễm không khí

Thông tin từ Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau bốn tháng (tháng 9-12/2025) giám sát bằng vệ tinh, thiết bị bay không người lái kết hợp với khảo sát thực địa, đơn vị đã xác định hơn 100 khu vực đang thi công khu đô thị, công trình lớn, bãi đổ thải vật liệu xây dựng có nguy cơ gây ô nhiễm bụi cho Hà Nội.

Đồng thời, Cục Viễn thám quốc gia xác định có 14 điểm làng nghề có nguy cơ gây ô nhiễm không khí gồm: Hạ Thái (Nam Phù); Đa Sỹ (Phú Lương); Ngũ Xá (Ba Đình); Bát Tràng; Minh Khai; La Phù (Hà Nội); Cát Quế (Dương Hòa); Thanh Thùy (Tam Hưng); Vân Canh, Sơn Đồng (Sơn Đồng); Phú Vinh (Phú Nghĩa); Giẽ Thượng (Chuyên Mỹ); Tân Triều (Định Công); Triều Khúc (Định Công).

Trong phạm vi từ vành đai 4 trở vào trung tâm, có 68 công trình xây dựng lớn đang thi công.

Nếu lấy hồ Hoàn Kiếm là tâm thì trong phạm vi 5km có tới 7 công trình lớn; nếu xét trong phạm vi 10km từ hồ Hoàn Kiếm, ít nhất 35 công trình lớn đang được triển khai xây dựng.

Bụi từ việc thi công xây dựng là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo Cục Viễn thám quốc gia, từ cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2025 đã ghi nhận một số hiện tượng đốt rơm nhỏ lẻ tại khu vực đường Doãn Tuế, thôn Yên Phú (xã Thường Tín) và thôn Nam Cường (xã Thạch Đà, Hà Nội).

Các khu vực đang thực hiện bay chụp hàng năm vẫn xảy ra hiện tượng đốt các phụ phẩm nông nghiệp.

Cục Viễn thám quốc gia đánh giá năm 2025, do quá trình thu hoạch chưa đúng thời điểm bởi ảnh hưởng của bão số 10 và 11 nên hiện nay một số diện tích lúa đã gặt mới xảy ra hiện tượng đốt rơm nhỏ lẻ.

Hai nhóm công nghệ giám sát chất lượng không khí đang được Cục Viễn thám quốc gia vận hành là ảnh vệ tinh độ phân giải cao, siêu cao và thiết bị bay không người lái Matrice 300 RTK giám sát chi tiết.

Ảnh vệ tinh cho phép bao quát toàn bộ thành phố, theo dõi các khu vực xây dựng, làng nghề và phát hiện những dấu hiệu phát thải như ống khói hay điểm đốt mở.

Thiết bị bay không người lái được sử dụng để giám sát chi tiết và xử lý các tình huống phát sinh theo thời gian thực. Drone giúp ghi nhận hình ảnh cận cảnh tại các điểm nóng như đốt rác, đốt rơm rạ hay phát thải cục bộ, cung cấp dữ liệu trực tiếp phục vụ công tác kiểm tra, xử lý.