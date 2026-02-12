Đắk Lắk quyết định bắn pháo hoa đêm giao thừa vào "phút chót"

Ngày 12/2, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có kế hoạch về việc bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán.

Theo tỉnh Đắk Lắk, việc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ tinh thần nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trước thềm năm mới.

Tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa (Ảnh minh họa: Hoài Sơn).

Việc bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong vòng 15 phút tại 2 địa điểm là Quảng trường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột) và khu vực Núi Nhạn (phường Tuy Hòa).

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa tổ chức lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột trong năm 2025 còn tồn.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn thông báo về việc tỉnh không bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán năm nay để ưu tiên nguồn kinh phí phục vụ công tác an sinh xã hội, phục hồi sản xuất, ổn định đời sống người dân sau thiên tai.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND các xã, phường căn cứ điều kiện của từng địa phương để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thiết thực, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phục vụ người dân đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình.