Đêm giao thừa, Hà Nội bắn pháo hoa tại 33 điểm với 34 trận địa

Theo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của Hà Nội, thành phố sẽ có 33 điểm với 34 trận địa.

Pháo hoa tầm cao với số lượng 7.700 quả (11 trận địa, mỗi trận địa 700 quả). Pháo hoa tầm thấp số lượng 3.420 giàn (11 trận địa pháo hoa tầm cao mỗi trận địa 60 giàn; 23 trận địa pháo hoa tầm thấp, mỗi trận địa 120 giàn).

Với pháo hoa hỏa thuật, sử dụng 360 giàn phun hoa các loại.

Thời gian bắn pháo hoa từ 0h đến 0h15 ngày 17/2 (tức đêm Giao thừa Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026).

Pháo hoa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (Ảnh: Thành Đông).

Theo đó, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật tại 11 trận địa.

1. Trước trụ sở tòa soạn Báo Hà Nội mới, Phường Hoàn Kiếm.

2. Trước Bưu điện Hà Nội, Phường Hoàn Kiếm.

3. Tại Đảo dừa, Công viên Thống nhất, Phường Hai Bà Trưng.

4. Tại khuôn viên đường đua F1, Phường Từ Liêm.

5. Tại Vườn hoa Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ.

6. Tại Hồ Văn Quán, Phường Hà Đông.

7. Thành cổ Sơn Tây, phường Sơn Tây.

8. Khu đất dự án Hồ điều hòa, xã Thanh Trì.

9. Trung tâm thể dục thể thao xã Đông Anh.

10. Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh.

11. Công viên Gia Lâm, xã Gia Lâm.

Hà Nội đồng thời bắn pháo hoa tầm thấp tại 23 trận địa gồm:

1. Khu Đông Nam Hồ Ngọc Khánh, phường Giảng Võ.

2. Công viên Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai.

3. Công viên Long Biên, phường Việt Hưng.

4. Hồ Đống Đa, phường Ô Chợ Dừa.

5. Công viên Cầu Giấy, phường Cầu Giấy.

6. Công viên Thanh Xuân, phường Thanh Xuân.

7. Sân thượng tầng 5, trụ sở UBND xã Quang Minh.

8. Sân vận động xã Quảng Oai.

9. Sân vận động xã Đan Phượng.

10. Sân vận động xã Thạch Thất.

11. Sân vận động phường Chương Mỹ.

12. Khu đất khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic thuộc xã Thượng Phúc.

13. Sân thượng tầng 6, Trụ sở cơ sở 3, Ban CHPTKV2 - Phúc Thọ, xã Quốc Oai.

14. Tiểu khu thao Chính, xã Phú Xuyên (trung tâm khu đô thị Nam Chính).

15. Công viên Hồ sinh thái, xã Mỹ Đức.

16. Sân vận động xã Vân Đình.

17. Sân vận động xã Sóc Sơn.

18. Sân vận động xã Phúc Thọ.

19. Công viên cây xanh, xã Thanh Oai.

20. Khu đô thị Mailand Hanoi City, xã Sơn Đồng.

21. Khu Trạm bơm, xã Minh Châu.

22. Công viên Kid Bằng Lăng, khu đô thị Vinhome Riverside, phường Phúc Lợi.

23. Công viên Phùng Khoang, phường Đại Mỗ.