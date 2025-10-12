Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM trực tuyến đến 4 điểm cầu

Ngày 12/10, các công việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tại điểm cầu trung tâm Học viện Cán bộ thành phố đã hoàn tất.

Những ngày qua, Thường trực Thành ủy TPHCM cùng các đoàn công tác đã kiểm tra và tổng duyệt chương trình đại hội, chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra từ ngày 13/10 đến ngày 15/10. Trong đó, phiên trù bị diễn ra vào ngày 13/10, phiên chính thức khai mạc sáng 14/10 và bế mạc vào ngày 15/10.

Điểm cầu chính của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM tại Học viện Cán bộ thành phố (Ảnh: Bảo Quyên).

Tại Đại hội lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM phân bổ đại biểu các đảng bộ phường, xã, đặc khu và Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I căn cứ vào số lượng đảng viên và đặc điểm, tình hình của đảng bộ. Đại hội có 550 đại biểu, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định, chia thành 12 tổ.

Theo ban tổ chức, Đại hội được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Ngoài điểm cầu trung tâm tại Học viện Cán bộ TPHCM, phiên khai mạc Đại hội được truyền tới bốn điểm cầu gồm UBND phường Sài Gòn; Đảng ủy phường Dĩ An; Đảng ủy phường Tân Phước và Đảng ủy đặc khu Côn Đảo. Các điểm cầu được tổ chức nhằm ghi nhận ý kiến của nhân dân tại các cơ sở Đảng.

Ngoài sự kiện chính là Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM, Học viện Cán bộ thành phố sẽ tổ chức 3 không gian triển lãm. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức triển lãm “Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại TPHCM".

Sản phẩm công nghệ được trưng bày tại triển lãm khoa học công nghệ bên trong Học viện Cán bộ TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Triển lãm quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược. Đây là những công nghệ, giải pháp tiên tiến từ các tập đoàn và doanh nghiệp dẫn đầu, góp phần hình thành diện mạo TPHCM thông minh và hiện đại.

Trong sáng 12/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã tham quan các công trình, mô hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tiêu biểu trên địa bàn.

Sau khi trải nghiệm tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), đoàn đại biểu đến Đền Tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, TPHCM) dâng hoa, dâng hương.

Đoàn đại biểu sau đó chia thành các tổ để đi tham quan tòa nhà VNG Campus; Bảo tàng Lịch sử TPHCM; thăm và giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham quan Cảng Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3; Khu công nghiệp Becamex Bình Dương; Trung tâm Hội nghị triển lãm phường Bình Dương.