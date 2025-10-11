TPHCM phát động phong trào bình dân học vụ số

Sáng 11/10, UBND TPHCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Sở Khoa học - Công nghệ, Trung tâm Chuyển đối số tổ chức lễ phát động Phong trào bình dân học vụ số giai đoạn 2025-2026. Thông qua lễ phát động, TPHCM mong muốn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp mỗi công dân là một hạt nhân chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh, phong trào bình dân học vụ số mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn mới.

TPHCM hướng tới mục tiêu phổ cập tri thức, trang bị kiến thức và kỹ năng số cơ bản cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhóm yếu thế, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Lễ phát động Phong trào bình dân học vụ số ở TPHCM (Ảnh: Ngọc Duy).

"Phong trào bình dân học vụ số chính là lời hiệu triệu cho một cuộc cách mạng mới về tri thức và kỹ năng trong kỷ nguyên số, một nhiệm vụ mang tầm vóc lịch sử và sứ mệnh thời đại", Phó chủ tịch UBND TPHCM nói.

Phó chủ tịch UBND TPHCM thông tin, mục tiêu của thành phố đến năm 2026, 100% người dân trong độ tuổi trưởng thành sẽ có tri thức cơ bản về chuyển đổi số, có kỹ năng số, sử dụng thành thạo thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng, dịch vụ số thiết yếu.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại lễ phát động (Ảnh: Ngọc Duy).

Phát biểu hưởng ứng tại lễ phát động, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn khẳng định, phong trào bình dân học vụ số là bước đi căn cơ, giúp người dân làm chủ công nghệ, biến tri thức số thành sức mạnh nội sinh để thực hiện thắng lợi nghị quyết, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cam kết cùng các tổ chức thành viên sẽ đi đầu, triển khai đồng bộ và hiệu quả phong trào bình dân học vụ số giai đoạn 2025-2026; xây dựng các đội hình tình nguyện thực hiện phong trào là lực lượng nòng cốt, sáng tạo và tiên phong trong việc lan tỏa tri thức số đến mọi tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo UBND TPHCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ký kết chương trình phối hợp triển khai phong trào bình dân học vụ số (Ảnh: Ngọc Duy).

Trong đợt phát động phong trào bình dân học vụ số, TPHCM tập trung hướng dẫn, phổ biến một số nền tảng, dịch vụ số thiết yếu, đồng thời hướng dẫn sử dụng “Ứng dụng Công dân số TPHCM”, cũng như các ứng dụng quan trọng khác như VNeID, VSSID, ví điện tử.

Thành phố cũng nhân rộng các mô hình “Gia đình số”, “Đại sứ số”, “Chợ số”, “Mỗi công dân - Một danh tính số”, và đặc biệt là mô hình “Cà phê sáng - Trao đổi với nhân dân, phổ biến, cập nhật kỹ năng số”.