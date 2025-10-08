Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM cụ thể hóa các động lực tăng trưởng mới

Chiều 8/10, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức chủ trì buổi họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu mở đầu buổi họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến diễn ra phiên trù bị vào ngày 13/10, khai mạc phiên chính thức sáng 14/10 và bế mạc vào ngày 15/10.

Buổi họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Q.Huy).

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá giai đoạn 2025-2030 nhằm tối ưu hóa các nguồn lực, cụ thể hóa các động lực tăng trưởng mới.

Đại hội cũng thể hiện quyết tâm xây dựng TPHCM thành đô thị đa trung tâm, kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Ông Dương Anh Đức cho biết, nhiệm kỳ mới, TPHCM tập trung triển khai đề án chuyển đổi, chuyển dịch các khu công nghiệp, khu chế xuất và tái cấu trúc các ngành công nghiệp chủ lực. Đồng thời, TPHCM cũng nghiên cứu phát triển các ngành có nhiều tiềm năng như trí tuệ nhân tạo (AI), robot, không gian vũ trụ, hydrogen xanh, công nghệ gen, sinh học...

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức thông tin về chương trình dự kiến của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố (Ảnh: Q.Huy).

TPHCM cũng đặt mục tiêu xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), phát triển các sản phẩm công nghệ mới; phát triển các khu mậu dịch thương mại tự do thế hệ mới gắn với phát triển các trung tâm logistics, các cụm cảng trung chuyển quốc tế, sân bay hàng hóa; phát triển các tổ hợp giao thương tích hợp quy mô lớn kết nối các khu thương mại tự do.

Tại Đại hội lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM phân bổ đại biểu các đảng bộ phường, xã, đặc khu và Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I căn cứ vào số lượng đảng viên và đặc điểm, tình hình của đảng bộ. Đại biểu được triệu tập là 550 đại biểu, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định, chia thành 12 tổ.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong điều hành phần thảo luận tại họp báo (Ảnh: Q.Huy).

Trong các ngày 11/10 và 12/10, đại biểu tham dự các hoạt động trước đại hội; trong đó có hoạt động tham quan các công trình tiêu biểu của thành phố (ngày 12/10).

Vừa qua, Văn phòng Thành ủy TPHCM đã có công văn truyền đạt ý kiến của Thường trực Thành ủy về việc không nhận quà và hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, nhằm thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, đồng thời thực hành tiết kiệm và đảm bảo công tác an ninh, Văn phòng Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân không gửi quà và tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.