Container cuốn xe máy vào gầm, 2 phụ nữ thương vong

Tối 28/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy khiến một người tử vong, một người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h30 cùng ngày tại vòng xuyến đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Chí Thanh (phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm này, ông N.V.K. (46 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe container mang biển kiểm soát 47H-008.xx lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ rẽ phải vào đường Nguyễn Chí Thanh.

Đến địa điểm trên đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 47B2-475.xx do bà T.T.A.T. (37 tuổi, trú tại phường Tân Lập) điều khiển chở phía sau là bà N.T.L. (68 tuổi) đang lưu thông cùng chiều.

Cú tông khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe container và bị cán qua. Hậu quả, bà L. tử vong tại chỗ, bà T. bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân sơ bộ là do ông K. điều khiển xe container chuyển hướng không đúng quy định gây tai nạn.