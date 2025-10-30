Ba nữ sinh đi xe đạp điện thương vong sau va chạm với ô tô tải

Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đạp điện khiến 3 học sinh thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 12h50 ngày 29/10, tại đường 25B, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Vụ tai nạn giao thông khiến 3 nữ sinh thương vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 47H-049.xx do ông N.V.D. (40 tuổi, trú tại phường Tân An) điều khiển trên đường 25B, phường Tân An, hướng ra Quốc lộ 26.

Khi xe di chuyển đến ngã tư đã va chạm với xe đạp điện do em N.T.N.Q. điều khiển chở theo N.H.G.H. và N.N.B.T..

Cả 3 nữ sinh đều 13 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Trần Quang Diệu, phường Tân An.

Cú tông khiến cả 3 học sinh đều bị thương, trong đó, H. đã tử vong tại bệnh viện do vết thương nặng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm ở học sinh, nhất là các trường hợp chạy xe đạp điện, xe máy điện.