Hai vợ chồng tử vong sau va chạm với xe tải trong đêm

Sáng 10/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô khách khiến 2 vợ chồng tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h ngày 9/11, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 vợ chồng đi xe máy tử vong (Ảnh: Uy Nguyễn).

Thời điểm trên, bà N.T.T.H. (46 tuổi, trú tại phường Tân An) điều khiển xe máy chở theo chồng là ông N.T.S. (48 tuổi) di chuyển từ bên trái sang bên phải đường nên va chạm với xe khách mang biển kiểm soát 81H-050.xx (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông hướng Gia Lai - Đắk Lắk.

Cú tông mạnh khiến 2 vợ chồng ông S. tử vong, các phương tiện đều bị hư hỏng.

Tiếp nhận vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông đã bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk làm rõ.