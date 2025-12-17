Sẽ thanh tra Bộ GD&ĐT, Đại học Quốc gia TPHCM cùng nhiều trường, tập đoàn

Thông tin được nêu ra trong Kế hoạch thanh tra năm 2026 vừa được Thanh tra Chính phủ ban hành.

Cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đất tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (thời kỳ 2019-2025) sẽ được công bố vào quý I/2026.

Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Hà Nội (Ảnh: Luật sư).

Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Thanh tra Chính phủ giao Cục X tiến hành thanh tra trách nhiệm của Đại học Quốc gia TPHCM trong việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2019-2023, công bố trong quý I.

Dự kiến quý II, Cục X tiếp tục thanh tra tại Đại học Phenikaa, Đại học Duy Tân, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Đại Nam trong việc thực hiện quy định về cơ cấu tổ chức, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, thực hiện liên kết đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ, thực hiện các quy định về học phí...

Tới quý III, đơn vị này sẽ công bố thanh tra tại Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng và các cơ quan, tổ chức liên quan trực tiếp trong việc chấp hành chính sách pháp luật về giáo dục theo Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (thời kỳ 2021-2025).

Những tập đoàn, tổng công ty bị thanh tra năm tới

Hàng loạt tập đoàn, tổng công ty lớn cũng nằm trong đối tượng thanh tra năm 2026. Cụ thể, quý I Thanh tra Chính phủ công bố thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); thời kỳ thanh tra 2021-2025.

Trong thời gian này sẽ công bố thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tín dụng và quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank); thời kỳ thanh tra 2021-2025.

Quý II công bố thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex) làm nhà đầu tư/chủ đầu tư.

Thanh tra phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đất và việc liên doanh, góp vốn, thoái vốn tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (thời kỳ 2019-2025).

Petrolimex nằm trong nhóm tập đoàn, tổng công ty bị thanh tra năm 2026 (Ảnh: PLM).

Cuộc thanh tra chấp hành pháp luật về kinh tế bảo hiểm và việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước (nếu có) tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC), Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC) và Tổng công ty bảo hiểm PVI sẽ được thực hiện vào quý III.

Thanh tra phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đất và liên doanh, góp vốn thoái vốn tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) sẽ được công bố vào quý III

Tới quý IV, Cục IX được Thanh tra Chính phủ giao công bố thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực thuốc lá, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư trong lĩnh vực thuốc lá tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (CNS), thời kỳ 2021-2025.

Đối với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), Tổng công ty Du lịch Sài Gòn và một số đơn vị thành viên, Thanh tra Chính phủ dự kiến tổ chức thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, công tác thi đua khen thưởng (từ 2023 tới nay) vào quý III-IV.

Vào cuối năm 2026 dự kiến công bố thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động hóa chất, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp của Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin.

Thanh tra Chính phủ giao Vụ Kế hoạch - Tài chính thông báo cho các đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan biết về kế hoạch thanh tra nói trên.