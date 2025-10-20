Đề xuất cơ quan thanh tra được trích lại một phần tiền thu hồi được

Chiều 20/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú (Ảnh: Hồng Mây).

Theo dự thảo nghị quyết, Thanh tra Chính phủ được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 200 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số tiền từ trên 200 tỷ đồng đến 320 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách đối với số nộp từ trên 320 tỷ đồng/năm.

Các cơ quan thanh tra còn lại (Thanh tra tỉnh, thành phố; Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan thanh tra khác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Cơ yếu; cơ quan thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên) được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 30 tỷ đồng/năm.

Các cơ quan thanh tra này được trích thêm tối đa 20% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách đối với số nộp từ trên 30 tỷ đồng đến 60 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách đối với số nộp từ trên 60 tỷ đồng/năm.

Dự thảo nghị quyết giữ nguyên tỷ lệ trích của các cơ quan thanh tra được kế thừa từ Nghị quyết 37/2023 nhưng có tăng biên độ trích cho phù hợp với thực tế hiện nay, khi các cơ quan thanh tra sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo 2 cấp ở Trung ương và địa phương, số lượng biên chế của các cơ quan thanh tra về cơ bản đều tăng (3-8 lần).

Việc đó tương ứng với nhu cầu tăng cường, hỗ trợ các khoản chi cho hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính cơ bản đồng tình, thống nhất với nội dung của tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thanh tra Chính phủ soạn thảo.

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú khẳng định việc trình dự thảo nghị quyết là cần thiết và phù hợp với chủ trương, đường lối, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp.

Ông Tú đề nghị thiết kế lại quy định về lập dự toán, giao dự toán và quyết toán kinh phí được trích cho rõ ràng, minh bạch, tránh vướng mắc sau này.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Xuân Trung).

Theo Luật Thanh tra năm 2025, hệ thống các cơ quan thanh tra gồm Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan thanh tra khác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Thanh tra Cơ yếu, thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế và 34 Thanh tra tỉnh, thành phố.

Thanh tra Chính phủ cho rằng quy định tại dự thảo nghị quyết sẽ cắt giảm các thủ tục hành chính liên quan đến việc trích, lập, giao dự toán, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí trích do 12 thanh tra bộ, 5 thanh tra tổng cục, cục thuộc bộ, Thanh tra Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, 696 thanh tra huyện và 1.001 thanh tra sở thực hiện.

Việc thi hành nghị quyết để chi cho hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra về cơ bản không làm phát sinh nguồn nhân lực và tài chính mới để thực hiện. Thanh tra Chính phủ đề xuất nghị quyết được áp dụng từ năm ngân sách 2026.