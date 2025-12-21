Chuyển Bộ Công an xử lý vi phạm tại Trường Đại học Tây Bắc

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc).

Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi năm 2004 với tổng mức đầu tư 627 tỷ đồng, xây dựng bằng vốn xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác.

Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Hà Nội (Ảnh: Luật sư).

Vì sao chuyển thông tin tới Bộ Công an xử lý?

Kết luận thanh tra cho thấy, Trường Đại học Tây Bắc thành lập Ban chỉ đạo dự án xây dựng, thuê tư vấn quản lý dự án là Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.

Trong dự án được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt năm 2004 có 3 nhà ký túc xá sinh viên số 6, 7, 8. Tuy nhiên, tháng 11/2009, UBND tỉnh Sơn La phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình ký túc xá sinh viên Trường Đại học Tây Bắc với tổng mức đầu tư gần 62,8 tỷ đồng, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, xây dựng 3 nhà ký túc xá số 6, 7, 8. Đại học Tây Bắc được giao làm chủ đầu tư.

Sau khi dự án được phê duyệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tây Bắc đã cố gắng triển khai dự án trong 7 năm (2004-2010), sau phải gia hạn điều chỉnh lên 20 năm (2004-2023).

Đến hết năm 2023, dự án đã giải ngân trên 533,7 tỷ đồng, tương đương 85% tổng mức đầu tư; khởi công xây dựng được 21 công trình, 4 công trình chưa khởi công thực hiện.

Sau 20 năm, dự án chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Khối lượng giải phóng mặt bằng mới đạt gần 45% so với diện tích điều chỉnh theo quy hoạch được duyệt năm 2024 của Sơn La.

“Đại học Tây Bắc thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư. Bộ Giáo dục và Đào tạo thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ người quyết định đầu tư, buông lỏng công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá dự án đầu tư”, Thanh tra Chính phủ kết luận,

Trong đó, Thanh tra Chính phủ chỉ ra Đại học Tây Bắc lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt dự án với thời gian thực hiện 2004-2010 nhưng không phân kỳ đầu tư. Bộ Giáo dục và Đào tạo không thực hiện phân kỳ đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng, không có ý kiến phản hồi về nội dung phân kỳ đầu tư để Đại học Tây Bắc thực hiện dự án.

Đại học Tây Bắc trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 2 lần không thuộc trường hợp được điều chỉnh dự án, vi phạm Luật Xây dựng. Việc điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án không được thẩm định, vi phạm Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công.

Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí vốn cho dự án có nhiều năm thấp hơn giá trị khối lượng hoàn thành, có nhiều năm không bố trí vốn để triển khai thực hiện. Dự án để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến tháng 7/2025 gần 13 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thanh tra phát hiện Trường Đại học Tây Bắc không có văn bản báo cáo, xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc UBND tỉnh Sơn La giao cho trường làm chủ đầu tư dự án ký túc xá số 6, 7, 8. Trường không báo cáo, cung cấp thông tin cho UBND tỉnh Sơn La về công trình ký túc xá đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trong dự án xây dựng hoàn thiện trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo không có văn bản đồng ý cho Trường Đại học Tây Bắc được làm chủ đầu tư dự án ký túc xá số 6, 7, 8; không có văn bản thỏa thuận hay thể hiện sự thống nhất để UBND tỉnh Sơn La đầu tư xây dựng ký túc xá trong khuôn viên trường.

Trường Đại học Tây Bắc nằm trên địa bàn tỉnh Sơn La (Ảnh: ĐH Tây Bắc).

“Trường Đại học Tây Bắc thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư, vi phạm trong công tác triển khai thực hiện dự án ký túc xá số 6, 7, 8 là nguyên nhân chính dẫn đến một số công việc tư vấn lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm tra thiết kế trùng lặp với dự án được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trước đó, gây thiệt hại nguồn vốn trái phiếu chính phủ hơn 805 triệu đồng”, thanh tra kết luận.

Từ đó, Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định với việc Trường Đại học Tây Bắc có vi phạm trong tổ chức lập, trình phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm tra thiết kế, gây thiệt hại nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hơn 971 triệu đồng (tạm tính); có dấu hiệu bất thường về thời gian thực hiện 4 nội dung thiết kế, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế (trong 1 ngày đã hoàn thành 4 nội dung).

Kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Bộ trưởng, Thứ trưởng được phân công phụ trách dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc (theo từng thời kỳ) liên quan đến các vi phạm nêu trên.

UBND tỉnh Sơn La tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh được phân công phụ trách dự án đầu tư xây dựng công trình ký túc xá sinh viên có vi phạm.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thẩm quyền chỉ đạo Trường Đại học Tây Bắc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật đối với những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm.

Trường Đại học Tây Bắc phải xác định thiệt hại và xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn vốn trái phiếu Chính phủ số tiền trên 971 triệu đồng do vi phạm trong việc tổ chức lập, trình phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên, thiết kế bản vẽ thi công và dự án, thẩm tra, thiết kế.