Thanh tra Chính phủ tuyển 10 công chức theo chính sách trọng dụng người tài

Theo thông báo tuyển dụng công chức năm 2025 vừa được Thanh tra Chính phủ ban hành, cơ quan này sẽ tuyển 70 người vào làm việc tại các đơn vị. Trong đó, 60 chỉ tiêu tuyển dụng với hình thức thi tuyển và 10 chỉ tiêu xét tuyển theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng.

Ứng viên phải tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị nhân lực, Luật, Công nghệ thông tin, Xây dựng, Dịch vụ vận tải, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý giáo dục, Quản lý y tế, Báo chí, Ngôn ngữ Anh hoặc chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực công tác.

Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Phương Hiếu).

Người đăng ký thi tuyển phải đang cư trú tại Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ…

60 thí sinh thi tuyển vào vị trí chuyên viên về công tác thanh tra trải qua hai vòng thi. Vòng 1 thi trắc nghiệm trên máy tính với 60 câu hỏi đánh giá năng lực tư duy, ứng dụng kiến thức vào thực tiễn; hiểu biết chung, cơ bản của thí sinh về hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức; đạo đức công vụ; kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử.

Vòng 2 sẽ kết hợp thi viết và phỏng vấn. Thi viết trên máy tính với 70 câu, kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển.

Nội dung phỏng vấn tập trung đánh giá về năng lực tư duy, giao tiếp, phán đoán tình huống, học hỏi, phát triển, diễn đạt, thái độ, tính cách và các năng lực khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Các thí sinh xét tuyển theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn trên phải đáp ứng một số điều kiện khác như: Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa đại học ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên tại cơ sở giáo dục đại học uy tín trên thế giới; sinh viên tốt nghiệp đại học trong nước loại xuất sắc và đạt giải trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia…

Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học tại cơ sở giáo dục trong nước, trong độ tuổi theo quy định của Chính phủ về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển) cũng được xét tuyển theo diện này.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Phương Hiếu).

Tại vòng 1, Thanh tra Chính phủ sẽ kiểm tra điều kiện dự tuyển. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, người xét tuyển sẽ được tham dự vòng 2 về vấn đáp, kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kỹ năng thực thi công vụ; đánh giá về năng lực tư duy theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi vấn đáp. Thời gian vấn đáp trong 30 phút.

Thanh tra Chính phủ cho biết, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B sẽ được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi hoặc xét nghiệp vụ chuyên ngành.

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B… được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi hoặc xét nghiệp vụ chuyên ngành.

Thanh tra Chính phủ dự kiến tổ chức thi, xét tuyển công chức trong quý I/2026.