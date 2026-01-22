Công an TPHCM khuyến cáo sau các vụ phát hiện thịt bò, nai giả

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết, hoạt động sản xuất thịt giả là hành vi đặc biệt nguy hiểm, gây bức xúc dư luận, làm xấu môi trường kinh doanh và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Công an TPHCM kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời đưa ra nhiều khuyến cáo gửi đến người tiêu dùng.

Liên tiếp triệt phá các đường dây thịt giả

Cuối năm 2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Thới An (Công an TPHCM) kiểm tra hành chính cơ sở chế biến thực phẩm trên đường D2, phát hiện chủ cơ sở là Lê Quang Quyết (SN 1992) cùng 6 nhân viên đang sản xuất thịt bò giả. Ngoài ra, nhà chức trách phát hiện một nhân viên khác đang vận chuyển hơn 36 kg thịt bò giả đi giao cho khách hàng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phối hợp Công an phường Hiệp Bình kiểm tra cơ sở ở phường Hiệp Bình, do Nguyễn Đức Đạt (SN 1992) làm chủ, phát hiện 247 kg thịt bò giả.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất thịt bò giả bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu, các đối tượng khai, trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng 600 kg thịt bò giả, bán cho khoảng 75 quán ăn trên địa bàn TPHCM và một số địa phương lân cận với giá 118.000-140.000 đồng/kg, thu lợi bất chính 15.000-40.000 đồng/kg.

Đến tháng 1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM tiếp tục triệt phá đường dây thịt giả khác. Lần này, các đối tượng đã sản xuất, đưa ra thị trường 50 tấn thịt nai, dê, nhím, đà điểu giả từ thịt heo.

Triển khai kế hoạch phá án, Phòng Cảnh sát kinh tế đồng loạt kiểm tra, khám xét các cơ sở đang sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm ở TPHCM. Đồng thời, cảnh sát tiến hành khám xét các kho lạnh, nhà hàng trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận là nơi tiêu thụ các sản phẩm như Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk.

Theo cảnh sát, cuối năm 2024 đến nay, các đối tượng đã sản xuất, buôn bán ra thị trường trên 50 tấn thịt đà điểu, sản phẩm từ dê, bắp dê Australia, sản phẩm từ thịt thím (thịt nhím cắt lát), sản phẩm từ nai. Theo cảnh sát, các sản phẩm này đều được làm giả từ thịt heo, trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng.

Đừng ham mua thịt giá rẻ

Phòng Cảnh sát kinh tế cho rằng, trong thời gian tới, thị trường thực phẩm sôi động để chuẩn bị cho mùa lễ hội, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Do đó, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao.

Cơ sở sản xuất thịt giả bị phát hiện (Ảnh: Công an cung cấp).

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, cảnh sát khuyến cáo người tiêu dùng nên quan tâm nhiều hơn đến chất lượng thực phẩm, thay đổi hành vi, thói quen không đảm bảo vệ sinh trong lựa chọn, chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm. Đồng thời, người dân chỉ sử dụng các sản phẩm thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

“Người dân nên lựa chọn thực phẩm tại các cơ sở uy tín như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống; không nên mua giá rẻ nhằm tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng bản thân và người khác”, Thượng tá Ngô Thuận Lăng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, nhấn mạnh.

Ngoài ra, Công an TPHCM đề nghị các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sản phẩm như đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế tại cơ quan có thẩm quyền hoặc có sản xuất, chế biến thực phẩm có đặc điểm nhận dạng riêng, ứng dụng công nghệ số để định danh, xác thực, mã hóa thông tin sản phẩm.

Bên cạnh đó, các cơ sở phải cam kết không buôn bán hàng giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; không sử dụng các nguyên liệu không rõ nguồn gốc, có nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật trong chế biến thực phẩm.