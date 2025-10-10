Công an TPHCM ra mắt trạm công dân số đầu tiên tại đảo Kim Cương

Sáng 10/10, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TPHCM (PC06) phối hợp với UBND phường Bình Trưng tổ chức lễ ra mắt trạm công dân số đầu tiên trên địa bàn thành phố.

Trạm được đặt tại sảnh chung cư của khu cao ốc đảo Kim Cương, nơi có khoảng 1.400 hộ dân với gần 5.000 nhân khẩu đang sinh sống.

Cư dân đảo Kim Cương trải nghiệm trạm công dân số đầu tiên tại TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Cấu hình của trạm gồm một màn hình cảm ứng để thực hiện các dịch vụ trực tuyến và một buồng kiểm tra sức khỏe. Cư dân tới trạm sẽ đặt thẻ căn cước vào cảm biến để xác nhận thông tin, sau đó thực hiện các dịch vụ theo nhu cầu.

Trạm công dân số có thể giúp cư dân liên lạc khẩn cấp với cảnh sát khu vực; khai báo tạm trú, tạm vắng; đăng ký khai sinh, khai tử; cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký cấp đổi thẻ căn cước công dân; thanh toán hóa đơn và nhiều dịch vụ công trực tuyến khác (tổng cộng 25 tiện ích, dịch vụ).

Tại buồng kiểm tra sức khỏe, cư dân có thể đo nhiệt độ, chiều cao, cân nặng, nhịp tim, huyết áp... và gọi video trực tuyến với bác sĩ thông qua một màn hình gắn camera.

Ông Khương Văn Thuấn giới thiệu với cư dân về trạm công dân số (Ảnh: Ngọc Tân).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Khương Văn Thuấn, Trưởng ban quản trị Cao ốc đảo Kim Cương, cho biết, các cư dân cao tuổi thích sử dụng trạm công dân số để kiểm tra sức khỏe và kết nối trực tuyến với bác sĩ. Trạm cũng tạo thuận lợi cho công tác điều hành, quản lý chung cư, đơn cử như việc sử dụng tính năng đóng phí chung cư, thanh toán hóa đơn tại trạm.

“Chúng tôi hy vọng trạm công dân số sẽ giúp cư dân tiết kiệm được thời gian, chi phí, không phải trực tiếp đến ủy ban phường. Mong rằng tiện ích này cũng giúp việc vận hành chính quyền 2 cấp được suôn sẻ, giảm tải cho các trung tâm hành chính công của TPHCM", ông Thuấn chia sẻ.

Trạm công dân số đầu tiên của TPHCM được thiết lập tại khu cao ốc đảo Kim Cương (Ảnh: Ngọc Tân).

Phát biểu tại lễ ra mắt, Đại tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng phòng PC06 Công an TPHCM, khẳng định việc vận hành trạm công dân số là bước chuyển từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ hành chính”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Đây là thành quả nỗ lực của Công an TPHCM nói chung và PC06 nói riêng trong việc ứng dụng các tiện ích của Đề án 06 như thẻ căn cước gắn chip, định danh và xác thực điện tử.

Đại tá Ngô Xuân Thọ đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Bình Trưng tiếp tục hỗ trợ nhân rộng mô hình này trên địa bàn phường, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia hưởng ứng để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn phường.