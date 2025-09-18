Công an TPHCM kêu gọi người dân thường xuyên đăng nhập ứng dụng VNeID

Phát biểu tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 18/9, Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM, cho biết, hiện nay người dân rất ít sử dụng ứng dụng VNeID nên không phát hiện thông tin của mình bị sai sót.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó trưởng Phòng PC06, Công an TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Thượng tá Hồ Thị Lãnh cho biết, hiện nay số lượng người dân đăng ký VNeID rất nhiều, nhưng lượng người sử dụng rất ít. Do đó, Phó phòng PC06 kêu gọi người dân cần thường xuyên đăng nhập ứng dụng VNeID để kiểm tra thông tin, vì dữ liệu trên ứng dụng này được cập nhật liên tục, khó tránh khỏi sai sót.

“Vì nhiều lý do mà người dân rất ít sử dụng VNeID, nên khi có sai sót thì không phát hiện ra. Do đó, người dân phải thường xuyên đăng nhập ứng dụng, nếu phát hiện có sai sót thông tin của mình, người dân có thể phản ánh trực tiếp trên VNeID hoặc liên hệ công an các xã, phường nơi cư trú để nhờ hỗ trợ, chỉnh sửa”, Thượng tá Hồ Thị Lãnh nói.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh còn cho biết, qua công tác kiểm tra, quản lý dữ liệu cư trú, đặc biệt từ việc phát quà Tết Độc lập, Công an TPHCM phát hiện trên địa bàn thành phố có hơn 140.000 dữ liệu trẻ em đã đăng ký khai sinh, nhưng chưa được đăng ký cư trú. Công an thành phố đang phối hợp cùng Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan để khắc phục tình trạng này.

Phó trường Phòng PC06 lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do trước đây còn áp dụng một số quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc giải quyết đăng ký cư trú, hoặc Nghị định 62 (đã bãi bỏ) quy định về thời gian phải đăng ký cho trẻ sau khi làm thủ tục đăng ký khai sinh.

Bên cạnh đó, nhiều người lao động vì lý do mưu sinh, ít tiếp cận thông tin tuyên truyền, nên chậm đăng ký cư trú cho trẻ. Ngoài ra, nhiều người nhầm tưởng đăng ký khai sinh cho trẻ là đã được đăng ký cư trú.

Theo Thượng tá Hồ Thị Lãnh, ngày 26/11/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 154, có hiệu lực từ 10/1 quy định chi tiết một số điều về Luật Cư trú, thay thế cho Nghị định 62. Qua đó, quy định mới có nhiều điểm được tháo gỡ, tạo điều kiện cho trẻ em được đăng ký thường trú theo cha mẹ (Điều 7, Đăng ký cư trú cho người chưa thành niên).

Cũng theo Phó trưởng Phòng PC06 Công an TPHCM, thời gian tới, công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để người dân thực hiện đăng ký cư trú cho trẻ.

Đặc biệt, Nghị định 144 của Chính phủ quy định trong 60 ngày, kể từ ngày đăng ký khai sinh phải thực hiện thủ tục đăng ký cư trú cho trẻ, nếu người dân không tuân thủ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Phó trưởng Phòng PC06 gợi ý, hiện nay trên ứng dụng VNeID có cho đăng ký cư trú, rất thuận tiện để người dân thực hiện việc đăng ký.

Người dân làm thủ tục bằng sinh trắc học tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất (Ảnh: Lê Trai).

Phó trưởng Phòng PC06 cũng cho biết, vừa qua Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính triển khai giải pháp ứng dụng định danh xác thực điện tử, nhận diện sinh trắc học trên VNeID để làm thủ tục lên máy bay.

Tại TPHCM, công an đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan, đưa ứng dụng trên vào nhà ga T3 ở sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Côn Đảo.

Qua 2 tháng triển khai, giải pháp sinh trắc học đã phục vụ hơn 110.000 lượt khách của các chuyến bay nội địa, xuất phát từ nhà ga T3, mang đến trải nghiệm mới mẻ, tiện lợi và hiện đại cho hành khách.

Theo Thượng tá Hồ Thị Lãnh, qua công tác tuyên truyền, đến nay tỷ lệ hành khách sử dụng sinh trắc học tại sân bay đã tăng 2,6 lần so với ngày đầu triển khai, cho thấy người dân đã bắt đầu quen dần với việc sử dụng ứng dụng VNeID để làm thủ tục trực tuyến (check-in online) và sử dụng sinh trắc học khi làm thủ tục lên máy bay.

Hiện nay, giải pháp sinh trắc học chưa áp dụng với những hành khách nối chuyến, hành khách là người nước ngoài, trẻ em. Công an thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, đề xuất đến cơ quan cấp trên để có hướng dẫn thực hiện.