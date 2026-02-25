Con trai "bầu Hiển" ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội

Chiều 25/2, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách ứng viên HĐND TP Hà Nội được công bố có ông Đỗ Vinh Quang (SN 1995), Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội.

Ông Quang là con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn T&T.

Ông Đỗ Vinh Quang (Ảnh: Đan Phượng).

Ông Đỗ Vinh Quang đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong hệ sinh thái doanh nghiệp của tập đoàn trên và một số đơn vị khác.

Tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố, cho biết Ủy ban bầu cử thành phố đã công bố danh sách chính thức các ứng viên sau ba vòng hiệp thương dân chủ, công khai, minh bạch.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố (Ảnh: Đan Phượng).

Theo bà Hà, có 54 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 205 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố với cơ cấu, chất lượng được đánh giá cao hơn các nhiệm kỳ trước.

Trong 54 ứng viên đại biểu Quốc hội có 33 người là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, chiếm 62,3%; 23 ứng viên nữ, chiếm 43,4%; 7 ứng viên dưới 40 tuổi; 15 ứng viên tái cử và 4 ứng viên ngoài Đảng.

Trong 205 ứng viên HĐND TP Hà Nội có 149 người có trình độ sau đại học, chiếm 60,1%; 107 ứng viên nữ, chiếm 43,1%; 84 ứng viên dưới 40 tuổi; 34 ứng viên ngoài Đảng và 50 ứng viên tái cử.

Bà Hà cho biết hội nghị là diễn đàn cập nhật tình hình phát triển kinh tế - xã hội, định hướng chiến lược của thủ đô, giúp các ứng viên xây dựng nội dung vận động bầu cử sát thực tiễn.

Ủy ban Bầu cử thành phố mong muốn các ứng viên thực hiện quyền vận động bầu cử đúng mực, không phô trương hình thức, không hứa hẹn vượt thẩm quyền, không làm ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức, cá nhân khác, theo bà Hà.

