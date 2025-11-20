Người phụ nữ báo công an vì chuyển nhầm gần nửa tỷ đồng, xin lại không được

Ngày 20/11, Công an phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đang xác minh đơn tố giác liên quan đến một phụ nữ chuyển nhầm gần nửa tỷ đồng vào tài khoản người khác nhưng không được trả lại.

Theo đơn tố giác, ngày 10/11, chị N.T.T.T. (trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) thực hiện giao dịch chuyển tiền và nhầm sang tài khoản mang tên N.T.L. số tiền gần 500 triệu đồng.

Ảnh minh họa (Ảnh: Tiến Thành).

Phát hiện nhầm lẫn, chị T. sao kê và xác định chuyển nhầm số tiền vào tài khoản của một người đàn ông trú tại phường Quảng Trị.

Chị T. nhiều lần gọi điện, nhắn tin và trực tiếp gặp người đàn ông để xin lại số tiền, tuy nhiên không nhận được sự hợp tác.

Công an phường Quảng Trị cho hay hành vi không trả lại tiền được chuyển nhầm là vi phạm pháp luật. Đơn vị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định trên cơ sở đơn tố giác của chị T.