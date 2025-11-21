Đắk Lắk ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã ký quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường trên địa bàn.

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), mưa lớn gây ra một đợt lũ từ mức báo động 2 đến báo động 3 trên các sông.

Đặc biệt, từ ngày 15 đến 20/11, tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng, với lượng mưa đo được tại các trạm phổ biến 400-1.000mm, một số khu vực có lượng mưa hơn 1.000mm.

Nước vẫn ngập tại nhiều nơi ở Đắk Lắk (Ảnh: Minh Nguyễn).

Lũ trên các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch, Krông Na, Srêpốk đều vượt mức báo động 3; riêng sông Ba vượt mức lũ lịch sử năm 1993 tới 1,09m.

Mưa lớn và lũ đặc biệt lớn, kết hợp thủy triều cao đã gây ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nước chảy xiết gây chia cắt, cô lập, chưa thể tiếp cận; một số nơi có nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Có ít nhất 40 xã, phường bị ảnh hưởng do mưa lũ trong đợt vừa qua. Tính đến ngày 20/11, toàn tỉnh đã có 19 người chết, 6 người mất tích; hơn 400 căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn, hơn gần 14.000 căn bị tốc mái, hư hỏng.

Hơn 85.000 căn nhà bị ngập, hơn 12.800 hộ bị cô lập và lũy kế hơn 15.300 hộ phải di dời.

Ngoài ra, mưa lũ còn khiến hơn 120ha cây trồng các loại và hơn 17.000 lồng, bè nuôi thủy sản bị thiệt hại; khoảng 950ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng; hơn 500 tàu thuyền khai thác hải sản bị hư hỏng.

Đặc biệt, mưa lũ còn làm hư hỏng nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa và điện lực. Toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn.

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để tổ chức cứu hộ, cứu nạn; ưu tiên hàng đầu bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân.

Phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) ngập trên diện rộng (Ảnh: Minh Nguyễn).

Các đơn vị trên địa bàn cần khẩn trương đánh giá toàn diện thiệt hại và tập trung sửa chữa, khôi phục các công trình hạ tầng then chốt như giao thông, thủy lợi, điện lưới, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế và cấp nước sinh hoạt, nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Ngoài ra, các địa phương cần tổ chức các điểm ở tạm thời, an toàn, bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân bị mất nhà; đồng thời hỗ trợ, động viên tinh thần cho các hộ bị thiệt hại nặng nề.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh đóng vai trò then chốt trong việc điều động phương tiện, nhân lực hỗ trợ di dời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, luôn sẵn sàng lực lượng và phương án cứu hộ.