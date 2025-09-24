Biệt phái 18 viên chức hỗ trợ giải phóng mặt bằng cao tốc TPHCM - Mộc Bài

Ngày 24/9, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, vừa ký 3 quyết định biệt phái 18 viên chức đến các xã Nhuận Đức, Phú Hòa Đông và Thái Mỹ để hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Phối cảnh cao tốc TPHCM - Mộc Bài (Ảnh: Ban giao thông).

Trong đó, xã Nhuận Đức và xã Phú Hòa Đông mỗi nơi tiếp nhận 7 viên chức, xã Thái Mỹ tiếp nhận 4 viên chức. Các viên chức này trực thuộc Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi (cũ) thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM.

Thời gian biệt phái kéo dài từ ngày 22/9 đến 31/12. Nhiệm vụ chính của các viên chức là phối hợp với UBND 3 xã thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án thành phần 3, đoạn qua TPHCM, thuộc dự án xây dựng cao tốc TPHCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo hình thức đối tác công tư (BOT).

Cụ thể, các viên chức sẽ tham gia xác nhận nguồn gốc đất, tình trạng pháp lý nhà đất và tài sản gắn liền; phối hợp thẩm định, tham mưu và trình phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án. Đồng thời, họ cũng trực tiếp thẩm định, tham mưu phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng trường hợp cụ thể.

Dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài có tổng chiều dài 51km, gồm 24,7km đi qua địa phận TPHCM và 26,3 km qua tỉnh Tây Ninh. Tuyến bắt đầu từ điểm kết nối với vành đai 3 tại xã Phú Hòa Đông, TPHCM và kết thúc tại nút giao quốc lộ 22, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 7km).

Tổng mức đầu tư dự án là 19.617 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước tham gia 9.674 tỷ đồng (chiếm 49,31%), gồm vốn Trung ương khoảng 2.872 tỷ đồng và vốn ngân sách TPHCM 6.802 tỷ đồng. Phần vốn do nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án PPP thu xếp là 9.943 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu khoảng 1.491 tỷ đồng (tương đương 15% tổng mức đầu tư).