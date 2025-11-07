Phê bình đơn vị quản lý để tháp Chăm nghìn năm tuổi bị ngập lụt

Ngày 7/11, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, đã đến kiểm tra thực tế tình trạng ngập úng kéo dài tại di tích tháp Chăm Phú Diên, thuộc địa bàn xã Phú Vinh.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Hoàng Hải Minh đã nghiêm khắc phê bình đơn vị quản lý và chính quyền địa phương do chậm triển khai phương án xử lý, để di tích bị ngâm nước kéo dài.

Huy động máy bơm cỡ lớn để cứu tháp Chăm Phú Diên (Video: Vi Thảo).

Theo ông Minh, khu vực tháp Chăm cổ nghìn năm tuổi không thuộc địa bàn ngập lụt sâu như các vùng thấp trũng khác.

Tuy nhiên, đơn vị quản lý trực tiếp di tích và chính quyền xã Phú Vinh đã thiếu chủ động, chậm triển khai phương án xử lý, đến nay chưa có báo cáo sự việc cho lãnh đạo thành phố.

Tháp Chăm hơn một nghìn năm tuổi ở thành phố Huế bị ngập lụt kéo dài (Ảnh: Vi Thảo).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế chỉ đạo Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế và chính quyền địa phương huy động máy bơm, ngay trong ngày phải rút hết nước ra khỏi khu vực di tích.

“Sau khi hút hết nước, phải duy trì tại đây một máy bơm để kịp thời xử lý khi có mưa lớn, tránh xảy ra tình trạng tương tự”, ông Minh chỉ đạo.

Về lâu dài, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu đơn vị quản lý nghiên cứu, đề xuất phương án bảo vệ di tích, có giải pháp thoát nước, chống ngập hiệu quả hơn.

Ông Hoàng Hải Minh (giữa), Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, kiểm tra tình hình ngập úng tại tháp Chăm cổ (Ảnh: Vi Thảo).

Như Dân trí đã đưa tin, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, di tích tháp Chăm Phú Diên, xã Phú Vinh, thành phố Huế bị ngập lụt kéo dài.

Theo người dân địa phương, tình trạng nói trên đã xảy ra hơn một tuần nay, đe dọa sự an toàn của công trình.

Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế (đơn vị quản lý di tích), cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tháp Chăm Phú Diên ngập sâu hơn 60cm. Đây là lần đầu tiên từ khi phát hiện, di tích này bị ngập sâu và kéo dài như vậy.

Theo Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế, tháp Chăm cổ nêu trên được phát hiện vào tháng 4/2001. Thời điểm được phát hiện, tháp nằm sâu 5-7m dưới đồi cát, thấp hơn mực nước biển 3-4m và cách mép nước 120m.

Máy bơm chuyên dụng được huy động để "giải cứu" tháp cổ (Ảnh: Vi Thảo).

Sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã xây dựng khu vực bảo vệ di tích với các ô bê tông kiên cố, trồng cây xanh xung quanh để tránh sụt lún, tạo cảnh quan môi trường.

Tháp cổ cũng được bảo tồn trong một nhà kính nhằm hạn chế tác động từ môi trường tự nhiên.

Bên cạnh đó, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế đã bơm một lượng lớn bê tông xuống móng công trình để chống sụt lún, phun hóa chất lên bề mặt gạch chống rêu, ẩm mốc vật liệu.

Đặc biệt, để giúp thoát nước, một bể chứa hơn 30m3 đã được xây dựng ngầm bên dưới khu vực di tích. Cơ quan quản lý không bê tông hóa sân nền xung quanh tháp Phú Diên, giúp thoát nước tự nhiên tốt hơn.

Theo ông Lộc, do thành phố Huế có mưa lớn kéo dài, kết hợp triều cường biển dâng cao, dẫn đến nước lụt trong khu vực tháp không thoát kịp.