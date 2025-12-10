Quảng Trị báo cáo sau khi bị Thủ tướng phê bình chậm sửa nhà cho dân

Ngày 10/12, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, báo cáo tình hình giải quyết sự cố sạt lở nhà ở của các hộ dân tại xã Khe Sanh.

Theo báo cáo, ngày 16-17/11, mưa lớn kéo dài gây sụt trượt nghiêm trọng tại dốc suối phía sau khu dân cư đường Hùng Vương, xã Khe Sanh. Dải sụt trượt dài khoảng 170m, sâu 15m, rộng 30m, diện tích hơn 5.000m2, làm hư hỏng phần sau của 2 ngôi nhà và gây nứt gãy 1-10m ở 10 ngôi nhà liền kề.

Khu vực sạt lở ở xã Khe Sanh (Ảnh: Tiến Thành).

Những ngôi nhà kể trên đều kiên cố, 2-4 tầng với kết cấu bê tông cốt thép, giá trị lớn. Ngay sau sự cố, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 3 đoàn công tác do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tỉnh trực tiếp kiểm tra hiện trường.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, mặc dù tỉnh định hướng bố trí tái định cư ở vị trí an toàn, nhưng 12 hộ dân đều mong muốn được làm kè chống sạt lở để tiếp tục sinh sống tại nơi ở cũ vì thuận lợi cho sinh hoạt và kinh doanh.

Qua khảo sát, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị xác định khu vực trên vẫn còn nguy cơ sạt lở nên địa phương đã lập hàng rào cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, tạm dừng người dân tiếp cận khu vực có rủi ro cao.

Toàn bộ 12 hộ dân vùng ảnh hưởng của sạt lở ở xã Khe Sanh đã được di dời đến trụ sở Liên đoàn Lao động huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cũ, nơi có đầy đủ điện, nước, vệ sinh, đảm bảo an ninh.

Ngày 25/11, UBND tỉnh Quảng Trị đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sạt lở ở xã Khe Sanh để triển khai các biện pháp xử lý.

Các cơ quan chuyên môn tỉnh Quảng Trị đang khảo sát địa chất, địa hình và lập phương án đầu tư công trình chống sạt lở theo quy định.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh này, do địa hình phức tạp và đường tiếp cận nguy hiểm khiến tiến độ khảo sát và thiết kế chậm hơn dự kiến. Việc sửa chữa nhà dân chỉ có thể triển khai sau khi hoàn thành nghiên cứu giải pháp kỹ thuật tối ưu, đảm bảo an toàn cho toàn bộ khu vực xảy ra sạt lở.

Ông Lê Đức Tiến (áo trắng), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, kiểm tra tình hình sạt lở, động viên người dân chịu thiệt hại (Ảnh: Tiến Thành).

Tỉnh Quảng Trị đã tạm cấp 10 tỷ đồng từ nguồn dự phòng nhằm phục vụ khảo sát, thiết kế, đầu tư công trình khẩn cấp bảo vệ khu dân cư và tuyến đường trung tâm xã Khe Sanh đi qua khu vực sạt lở.

Quảng Trị đặt mục tiêu hoàn thành sửa chữa nhà ở cho người dân trước Tết Nguyên đán, đồng thời tiếp tục hỗ trợ để các hộ dân có nơi ở ổn định trong giai đoạn xử lý điểm sạt lở nguy hiểm.

Trước đó, ngày 30/11 và 3/12, Thủ tướng ban hành Công điện 234 và Công văn 1551, yêu cầu các địa phương miền Trung thần tốc khắc phục thiệt hại sau thiên tai.

Tại phiên họp trực tuyến sáng 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục chỉ đạo triển khai “Chiến dịch Quang Trung” nhằm nhanh chóng sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Tại phiên họp này, Thủ tướng đã phê bình tỉnh Quảng Trị vì chưa sửa chữa nhà cho 12 hộ dân bị hư hỏng và yêu cầu báo cáo rõ nguyên nhân chậm trễ.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 17/11, tại thôn 3A, xã Khe Sanh xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của 12 hộ dân với gần 50 nhân khẩu.

Vụ sạt lở làm căn nhà số 74 trên đường Hùng Vương, xã Khe Sanh bị phá hủy, gần một nửa căn nhà bị đổ sập xuống hố sạt lở phía sau. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Những ngôi nhà liền kề căn nhà số 74 cũng bị sạt lở phần móng phía sau và nứt tường, nguy cơ đổ sập cao. Vụ sạt lở gây ảnh hưởng, đe dọa an toàn của trên 10 công trình gồm nhà dân, cửa hàng và khách sạn trong khu vực.