Thủ tướng phê bình loạt bộ ngành, địa phương vì "có tiền không tiêu được"

Sáng 17/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 (lần thứ 3).

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận giải ngân đầu tư công năm 2025 có nhiều tiến bộ, đến nay đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm 2024, nhưng vẫn còn những điểm nghẽn, nút thắt, còn khoảng cách so với yêu cầu đặt ra.

Trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu đặt ra là phải thúc đẩy đầu tư công mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, nâng cao chất lượng đầu tư công, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Theo Thủ tướng, cần phát huy vai trò động lực tăng trưởng, coi vốn đầu tư công là vốn mồi kích hoạt, dẫn dắt, huy động mọi nguồn lực xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Bên cạnh đó, phải thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm cũ, không để trì trệ. “Những gì đã làm tốt thì tiếp tục phát huy, những gì chưa tốt phải phấn đấu làm tốt hơn, còn sai phạm phải xử lý, vướng mắc phải tháo gỡ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo báo cáo, trong 8 tháng đầu năm, cả nước giải ngân vốn đầu tư công đạt 409.000 tỷ đồng, đạt 46,3% kế hoạch Thủ tướng giao, tăng 5,9% về tỷ lệ và tăng hơn 135.000n tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024.

Có 9 bộ, cơ quan Trung ương và 22 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt trên bình quân chung cả nước. Trong đó, một số bộ, cơ quan, địa phương được giao kế hoạch lớn và có tỷ lệ giải ngân cao: Bộ Quốc phòng (giải ngân đạt 54,5%), Bộ Công an (giải ngân đạt 64,8%), Thanh Hóa (giải ngân đạt 90,6%), Ninh Bình (giải ngân đạt 90,1%), Phú Thọ (giải ngân đạt 74,08%), Bắc Ninh (giải ngân đạt 64,6%), Gia Lai (giải ngân đạt 62,8%).

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nhiều bộ ngành, địa phương kiểm điểm vì chậm giải ngân vốn đầu tư công (Ảnh: Đoàn Bắc).

Lãnh đạo Chính phủ đánh giá cao những kết quả mà các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực đạt được, đặc biệt là 9 bộ, cơ quan Trung ương và 22 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức trung bình của cả nước trở lên.

Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, giải ngân đầu tư công vẫn còn những tồn tại; công tác đấu thầu và thanh tra, kiểm tra còn nhiều hạn chế; xử lý vi phạm, chậm trễ trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công chưa kịp thời, nghiêm minh.

Một số địa phương còn chưa chủ động, chưa quyết liệt, còn lúng túng trong chỉ đạo, điều hành, tinh thần trách nhiệm chưa cao, thậm chí còn tâm lý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chờ đợi trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy…

Cùng với đó, còn 18 bộ, cơ quan Trung ương và 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng giao với tổng số vốn gần 38.400 tỷ đồng. Đến hết tháng 8, có 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.

Thủ tướng phê bình và yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương này kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, trên cơ sở đó đề ra giải pháp phù hợp để đẩy mạnh giải ngân trong thời gian tới.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu coi kết quả giải ngân đầu tư công là một tiêu chí đánh giá cán bộ, đánh giá kết quả công tác.

Các đại biểu tham dự cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Để bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện giải ngân đối với từng dự án; phân loại dự án theo mức độ giải ngân để xây dựng tiến độ giải ngân theo từng tháng, quý và có giải pháp thúc đẩy việc này.

Với 38.400 tỷ đồng kế hoạch vốn đã được giao, Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương phân bổ; đồng thời thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm, hoặc không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

Lãnh đạo Chính phủ quán triệt xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; kiểm điểm, xử lý kịp thời cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng kêu gọi các bộ ngành, cơ quan địa phương, nhất là người đứng đầu, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong giải ngân đầu tư công, không để tình trạng trì trệ, "có tiền mà không tiêu được".