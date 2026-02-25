Chốt thời gian khởi công dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku
(Dân trí) - Tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà thầu để đảm bảo khởi công dự án thành phần 2 thuộc cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trong tháng 3.
UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục, đảm bảo đủ điều kiện triển khai dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đúng tiến độ.
Đặc biệt, tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị để thi công ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng đối với dự án thành phần 1 và 3.
Tỉnh này cũng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục về khai thác mỏ đất, bãi đổ thải, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Nhà thầu được yêu cầu tổ chức thi công liên tục, không kể ngày lễ, Tết, nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã phê duyệt.
Riêng dự án thành phần 3, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai được giao phối hợp nhà thầu xây dựng phương án thi công phù hợp, hạn chế tối đa ảnh hưởng của mùa mưa khu vực phía Tây tỉnh.
Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng được tỉnh Gia Lai yêu cầu đẩy nhanh. Các địa phương phải sớm hoàn tất xác nhận nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường ngay khi đủ hồ sơ.
Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125km, đi qua 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai. Tuyến được đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu gần 25m, tốc độ thiết kế 100km/h, tổng mức đầu tư khoảng 43.734 tỷ đồng, dự kiến thực hiện giai đoạn 2025-2029.
Dự án được xác định là công trình hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, hình thành trục hành lang kinh tế Đông - Tây, tạo động lực phát triển công nghiệp, logistics và thương mại liên vùng.
Cùng với cao tốc, tỉnh Gia Lai cũng giao Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng yêu cầu nhà thầu tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị thi công 2 dự án quan trọng khác: đường nối cao tốc Bắc - Nam với Khu công nghiệp, Bến cảng Phù Mỹ và đường nối quốc lộ 1 với đường ven biển (ĐT 639) đến Cảng Đề Gi.
Cả 2 dự án này phải hoàn thành trước khi cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đưa vào khai thác.
UBND các xã Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Đông, Bình Dương, Hòa Hội, Đề Gi được yêu cầu khẩn trương xác nhận nguồn gốc đất, tổ chức họp hội đồng và phê duyệt phương án bồi thường ngay khi đủ hồ sơ.