Chốt thời gian khởi công dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục, đảm bảo đủ điều kiện triển khai dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đúng tiến độ.

Đặc biệt, tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị để thi công ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng đối với dự án thành phần 1 và 3.

Tỉnh này cũng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục về khai thác mỏ đất, bãi đổ thải, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Nhà thầu được yêu cầu tổ chức thi công liên tục, không kể ngày lễ, Tết, nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã phê duyệt.

Phương tiện lưu thông trên quốc lộ 19 qua đèo An Khê (Gia Lai) thời điểm tuyến đường được nâng cấp (Ảnh: Doãn Công).

Riêng dự án thành phần 3, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai được giao phối hợp nhà thầu xây dựng phương án thi công phù hợp, hạn chế tối đa ảnh hưởng của mùa mưa khu vực phía Tây tỉnh.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng được tỉnh Gia Lai yêu cầu đẩy nhanh. Các địa phương phải sớm hoàn tất xác nhận nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường ngay khi đủ hồ sơ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125km, đi qua 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai. Tuyến được đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu gần 25m, tốc độ thiết kế 100km/h, tổng mức đầu tư khoảng 43.734 tỷ đồng, dự kiến thực hiện giai đoạn 2025-2029.

Dự án được xác định là công trình hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, hình thành trục hành lang kinh tế Đông - Tây, tạo động lực phát triển công nghiệp, logistics và thương mại liên vùng.