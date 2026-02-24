“Lá phổi xanh” giữa thành phố lớn nhất nước còn 7 tháng để xong cải tạo

Ngày 24/2, nhiều nơi tại thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân thi công đầu năm Bính Ngọ 2026. Tại dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3 (phường Thanh Khê), hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị đã sẵn sàng bước vào giai đoạn thi công cao điểm.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 672 tỷ đồng, hướng đến chuyển đổi không gian xanh truyền thống thành hệ sinh thái công viên đa chức năng, hiện đại, bền vững, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, văn hóa, nghỉ ngơi ngày càng cao của người dân.

Công trường thi công dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3 (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, cho biết dự án đã hoàn thành một số hạng mục quan trọng như nạo vét lòng hồ, cảnh quan, giá trị thực hiện đạt 30% khối lượng hợp đồng. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào tháng 9.

Nhấn mạnh vai trò của Công viên 29 Tháng 3 như “lá phổi xanh” điều hòa sinh thái, gắn bó với đời sống tinh thần người dân hơn nửa thế kỷ qua, lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư kiểm soát chặt tiến độ từng hạng mục, không để gián đoạn thi công.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, lì xì cho các công nhân (Ảnh: Hoài Sơn).

Lưu ý tinh thần “ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay”, ông Dũng yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, thi công khoa học, tăng ca, tăng kíp khi điều kiện cho phép. Đối với các sở, ngành phải rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

“Triển khai hiệu quả các công trình trọng điểm không chỉ tạo động lực phát triển đô thị mà còn là phép thử năng lực điều hành, tinh thần trách nhiệm của bộ máy chính quyền, chủ đầu tư và nhà thầu”, ông Dũng nói.

Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam hợp nhất trở thành thành phố Đà Nẵng mới với diện tích gần 12.000km2, lớn nhất trong số 6 thành phố trực thuộc Trung ương.