“Lá phổi xanh” giữa thành phố lớn nhất nước còn 7 tháng để xong cải tạo
(Dân trí) - Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3 (Đà Nẵng) đang bước vào giai đoạn cao điểm với 30% khối lượng công việc đã hoàn thành. Thành phố đặt mục tiêu cán đích công trình vào tháng 9.
Ngày 24/2, nhiều nơi tại thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân thi công đầu năm Bính Ngọ 2026. Tại dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3 (phường Thanh Khê), hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị đã sẵn sàng bước vào giai đoạn thi công cao điểm.
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 672 tỷ đồng, hướng đến chuyển đổi không gian xanh truyền thống thành hệ sinh thái công viên đa chức năng, hiện đại, bền vững, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, văn hóa, nghỉ ngơi ngày càng cao của người dân.
Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, cho biết dự án đã hoàn thành một số hạng mục quan trọng như nạo vét lòng hồ, cảnh quan, giá trị thực hiện đạt 30% khối lượng hợp đồng. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào tháng 9.
Nhấn mạnh vai trò của Công viên 29 Tháng 3 như “lá phổi xanh” điều hòa sinh thái, gắn bó với đời sống tinh thần người dân hơn nửa thế kỷ qua, lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư kiểm soát chặt tiến độ từng hạng mục, không để gián đoạn thi công.
Lưu ý tinh thần “ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay”, ông Dũng yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, thi công khoa học, tăng ca, tăng kíp khi điều kiện cho phép. Đối với các sở, ngành phải rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
“Triển khai hiệu quả các công trình trọng điểm không chỉ tạo động lực phát triển đô thị mà còn là phép thử năng lực điều hành, tinh thần trách nhiệm của bộ máy chính quyền, chủ đầu tư và nhà thầu”, ông Dũng nói.
Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3 sẽ tạo điểm nhấn với kiến trúc “chiếc nhẫn hòa bình” nằm trên mặt hồ, được trang bị hệ thống cột phun nước, điều hòa, đèn chiếu sáng và âm thanh.
Ngoài ra, công viên cũng sẽ được đầu tư nhiều hạng mục khác như khu vệ sinh, bến thuyền, sân khấu ngoài trời, bãi đỗ xe và khu thể dục. Công trình được khởi công ngày 27/3/2025 với thời gian thi công hợp đồng là 540 ngày.