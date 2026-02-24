Trạm nghỉ cao tốc quá tải, dòng người xếp hàng đổ xăng, mua thức ăn

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các tuyến cao tốc từ Khánh Hòa đến TPHCM đã chứng kiến lượng lớn ô tô từ các tỉnh miền Trung đổ về TPHCM làm việc, gây ra tình trạng quá tải nghiêm trọng tại các trạm dừng nghỉ.

Năm nay, bên cạnh các trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang và Nha Trang - Cam Lâm, hai tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây đã đưa vào hoạt động các trạm dừng nghỉ mới, phần nào giải quyết nhu cầu dừng chân của phương tiện.

Tại cửa hàng xăng dầu duy nhất trên cao tốc từ Vân Phong vào TPHCM, nằm tại Km205+092 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, ô tô xếp hàng dài chờ tiếp nhiên liệu. Cửa hàng này, thuộc Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành, mới đi vào hoạt động từ ngày 11/2.

Là điểm tiếp nhiên liệu độc nhất trên hành trình dài, cửa hàng này luôn trong tình trạng đông đúc, nhân viên phải làm việc liên tục ngày đêm để phục vụ nhu cầu của tài xế.

Tình trạng quá tải tại các trạm dừng nghỉ cho thấy sự mất cân đối nghiêm trọng giữa tốc độ phát triển hạ tầng cao tốc và tiến độ hoàn thiện các dịch vụ đi kèm. Ngoại trừ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Phan Thiết - Dầu Giây đã có các trạm dừng nghỉ cơ bản, các tuyến còn lại chủ yếu chỉ có trạm dừng tạm.

Trạm dừng nghỉ Km205+092 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết không chỉ có cửa hàng xăng dầu mà còn cung cấp đầy đủ các tiện ích như vệ sinh, ăn uống và trạm sạc xe điện.

Do lượng khách quá đông, các cửa hàng ăn uống tại đây thường xuyên "quá tải", khiến nhiều người phải chờ đợi từ 15 đến 30 phút mới có thức ăn.

Tại trạm dừng nghỉ tạm cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, vào chiều ngày 22/2, cơm và phở đã hết sạch từ 15h. Cửa hàng phải bán tạm mì tôm ly với giá 25.000 đồng/ly để phục vụ người dân trở lại TPHCM sau Tết.

Do lượng khách quá đông, nhiều cửa hàng chỉ có thể bán hàng mang đi vì không còn chỗ ngồi phục vụ.

Một gia đình đã chọn cách cho con ngồi chơi trên xe và nghỉ ngơi tại bãi đỗ xe do bên trong trạm dừng nghỉ quá đông đúc.

Tại trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, nhiều lái xe đã bất chấp nguy hiểm, xếp hàng ngay trên làn đường xe chạy để chờ vào trạm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn liên hoàn rất cao.

Trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Khánh Hòa) có diện tích nhỏ, nhân viên phải điều tiết ô tô ra đậu tại bãi đất trống đang thi công nút giao.

Nhà vệ sinh tại trạm tạm cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cũng được dựng tạm để đáp ứng nhu cầu lớn của người dân trong dịp Tết.

Rác thải ngập tràn tại các bãi đỗ xe của các trạm dừng nghỉ tạm dọc tuyến cao tốc từ Vân Phong vào TPHCM do lượng khách quá đông.

Hiện tại, tiến độ thi công các trạm dừng nghỉ trên một số tuyến cao tốc từ Vân Phong đến TPHCM đang chậm hơn so với yêu cầu, gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông và nghỉ ngơi của người dân.

Trục cao tốc từ TPHCM đi Nha Trang (hơn 400km) hiện có 5 trạm dừng nghỉ đang hoạt động. Trong đó, trạm tại Km41+100 trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã vận hành từ lâu. Bốn trạm còn lại bao gồm: Km47+500 (cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây), Km205+092 (cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết), Km113 (cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo) và Km33+930 (cao tốc Nha Trang - Cam Lâm).

Đáng chú ý, chỉ có trạm dừng nghỉ Km205+092 đã hoàn thiện hạ tầng, ba trạm còn lại vẫn là trạm dừng nghỉ tạm. Cục Đường bộ Việt Nam đang tích cực đôn đốc các ban quản lý dự án và nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các trạm dừng nghỉ còn lại.